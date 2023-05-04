Кулеба потребовал истребители F-16, чтобы «защитить» зерновой коридор

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба потребовал от США дать Украине истребители F-16 якобы для защиты «зернового коридора». Об этом написал сам Кулеба в своем twitter-аккаунте.
«Предоставление Украине F-16 также поможет восстановить глобальную продовольственную безопасность», — написал Кулеба. Он уточнил, что после получения истребителей Украина сможет обеспечить себе путь для бесперебойного движения судов по «зерновому коридору». Также Кулеба добавил, что Украина сможет «удерживать» российские военные корабли и самолеты в области Черного моря.
Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан вновь отказал Киеву в предоставлении истребителей, сообщает телеканал 360. По его словам, Украине сейчас нужны танки, а не F-16. Финляндия также отказалась передавать свои лучшие истребители, передает RT.
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