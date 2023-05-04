Кулеба потребовал истребители F-16, чтобы «защитить» зерновой коридор 04 мая 2023 в 19:02 Размер текста - 17 + Украине нужны истребители F-16 для «сдерживания» российских кораблей, заявил Дмитрий Кулеба Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба потребовал от США дать Украине истребители F-16 якобы для защиты «зернового коридора». Об этом написал сам Кулеба в своем twitter-аккаунте. «Предоставление Украине F-16 также поможет восстановить глобальную продовольственную безопасность», — написал Кулеба. Он уточнил, что после получения истребителей Украина сможет обеспечить себе путь для бесперебойного движения судов по «зерновому коридору». Также Кулеба добавил, что Украина сможет «удерживать» российские военные корабли и самолеты в области Черного моря. Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан вновь отказал Киеву в предоставлении истребителей, сообщает телеканал 360. По его словам, Украине сейчас нужны танки, а не F-16. Финляндия также отказалась передавать свои лучшие истребители, передает RT. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба потребовал от США дать Украине истребители F-16 якобы для защиты «зернового коридора». Об этом написал сам Кулеба в своем twitter-аккаунте. «Предоставление Украине F-16 также поможет восстановить глобальную продовольственную безопасность», — написал Кулеба. Он уточнил, что после получения истребителей Украина сможет обеспечить себе путь для бесперебойного движения судов по «зерновому коридору». Также Кулеба добавил, что Украина сможет «удерживать» российские военные корабли и самолеты в области Черного моря. Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан вновь отказал Киеву в предоставлении истребителей, сообщает телеканал 360. По его словам, Украине сейчас нужны танки, а не F-16. Финляндия также отказалась передавать свои лучшие истребители, передает RT. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям