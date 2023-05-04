Кулеба потребовал истребители F-16, чтобы «защитить» зерновой коридор

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, Дмитрий Кулеба, stock
Украине нужны истребители F-16 для «сдерживания» российских кораблей, заявил Дмитрий Кулеба Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба потребовал от США дать Украине истребители F-16 якобы для защиты «зернового коридора». Об этом написал сам Кулеба в своем twitter-аккаунте.

«Предоставление Украине F-16 также поможет восстановить глобальную продовольственную безопасность», — написал Кулеба. Он уточнил, что после получения истребителей Украина сможет обеспечить себе путь для бесперебойного движения судов по «зерновому коридору». Также Кулеба добавил, что Украина сможет «удерживать» российские военные корабли и самолеты в области Черного моря.

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан вновь отказал Киеву в предоставлении истребителей, сообщает телеканал 360. По его словам, Украине сейчас нужны танки, а не F-16. Финляндия также отказалась передавать свои лучшие истребители, передает RT.

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Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба потребовал от США дать Украине истребители F-16 якобы для защиты «зернового коридора». Об этом написал сам Кулеба в своем twitter-аккаунте. «Предоставление Украине F-16 также поможет восстановить глобальную продовольственную безопасность», — написал Кулеба. Он уточнил, что после получения истребителей Украина сможет обеспечить себе путь для бесперебойного движения судов по «зерновому коридору». Также Кулеба добавил, что Украина сможет «удерживать» российские военные корабли и самолеты в области Черного моря. Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан вновь отказал Киеву в предоставлении истребителей, сообщает телеканал 360. По его словам, Украине сейчас нужны танки, а не F-16. Финляндия также отказалась передавать свои лучшие истребители, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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