Следком раскрыл, кто убивал жителей Москвы в электричках

Следком: гражданин Владивостока убил 22 жителя Москвы, подмешивая им нейролептики в напитки

04 мая 2023 в 19:39 Размер текста - 17 +

Мужчина два года убивал жителей Москвы в электричках Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Следственный комитет России западного МСУТ по Москве раскрыл серию преступлений, связанных с отравлением 22 пассажиров в московских электричках 15 лет назад. Об этом сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации. Убийцей оказался житель Владивостока, который отравлял попутчиков нейролептиками. «Установлено, что смерть 22 граждан наступила при одинаковых обстоятельствах и в каждом случае причиной их смерти явилось отравление одним веществом», — говорится в сообщении Следкома. Там добавили, что граждане были отравлены нейролептиком. Ведомство уточняет, что мужчина грабил каждую свою жертву. Следствие установило, что в период с 2007 по 2009 год мужчина подсаживался к пострадавшим и путем отвлечения подливал им в напитки нейролептики. 36-летнему мужчине из Владивостока предъявили обвинение по 44 преступлениям. Он признал вину по каждому.

Следственный комитет России западного МСУТ по Москве раскрыл серию преступлений, связанных с отравлением 22 пассажиров в московских электричках 15 лет назад. Об этом сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации. Убийцей оказался житель Владивостока, который отравлял попутчиков нейролептиками. «Установлено, что смерть 22 граждан наступила при одинаковых обстоятельствах и в каждом случае причиной их смерти явилось отравление одним веществом», — говорится в сообщении Следкома. Там добавили, что граждане были отравлены нейролептиком. Ведомство уточняет, что мужчина грабил каждую свою жертву. Следствие установило, что в период с 2007 по 2009 год мужчина подсаживался к пострадавшим и путем отвлечения подливал им в напитки нейролептики. 36-летнему мужчине из Владивостока предъявили обвинение по 44 преступлениям. Он признал вину по каждому.