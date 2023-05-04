Жительница села Успенка Тюменского района Тюменской области взяла в руки икону для противостояния распространению огня. Соответствующее видео опубликовано в сети.
На кадрах заметно как женщина, стоя на коленях, держит в руках икону, направленную против огня. Данный ритуал призван остановить распространение природных пожаров в регионе.
Ранее стало известно, что в селе Успенка началась эвакуация на фоне ухудшения обстановки с природными пожарами. Прокуратура Тюменской области открыла горячую линию для помощи пострадавшим. Также большой пожар был зафиксирован и в Сосьве, который начался 25 апреля. Ликвидировать масштабное возгорание спасатели смогли только вечером 27 апреля. Площадь возгорания достигла 9 тыс. кв. м.
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