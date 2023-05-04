Женщина с иконой в руках встала на пути огня в селе Успенка. Видео

04 мая 2023 в 21:40 Размер текста - 17 +

Женщина с иконой в руках встала на пути распространения огня Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жительница села Успенка Тюменского района Тюменской области взяла в руки икону для противостояния распространению огня. Соответствующее видео опубликовано в сети. На кадрах заметно как женщина, стоя на коленях, держит в руках икону, направленную против огня. Данный ритуал призван остановить распространение природных пожаров в регионе. Ранее стало известно, что в селе Успенка началась эвакуация на фоне ухудшения обстановки с природными пожарами. Прокуратура Тюменской области открыла горячую линию для помощи пострадавшим. Также большой пожар был зафиксирован и в Сосьве, который начался 25 апреля. Ликвидировать масштабное возгорание спасатели смогли только вечером 27 апреля. Площадь возгорания достигла 9 тыс. кв. м.

Жительница села Успенка Тюменского района Тюменской области взяла в руки икону для противостояния распространению огня. Соответствующее видео опубликовано в сети. На кадрах заметно как женщина, стоя на коленях, держит в руках икону, направленную против огня. Данный ритуал призван остановить распространение природных пожаров в регионе. Ранее стало известно, что в селе Успенка началась эвакуация на фоне ухудшения обстановки с природными пожарами. Прокуратура Тюменской области открыла горячую линию для помощи пострадавшим. Также большой пожар был зафиксирован и в Сосьве, который начался 25 апреля. Ликвидировать масштабное возгорание спасатели смогли только вечером 27 апреля. Площадь возгорания достигла 9 тыс. кв. м.