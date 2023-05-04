Женщина с иконой в руках встала на пути огня в селе Успенка. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Совместные учения МЧС Челябинской и Курганской областей по тушению лесных пожаров. Челябинск, пламя, огонь, лесной пожар, сельскохозяйственный пал, пожароопасный период, ландшафтный пожар
Женщина с иконой в руках встала на пути распространения огня Фото:

Жительница села Успенка Тюменского района Тюменской области взяла в руки икону для противостояния распространению огня. Соответствующее видео опубликовано в сети.

На кадрах заметно как женщина, стоя на коленях, держит в руках икону, направленную против огня. Данный ритуал призван остановить распространение природных пожаров в регионе.

Ранее стало известно, что в селе Успенка началась эвакуация на фоне ухудшения обстановки с природными пожарами. Прокуратура Тюменской области открыла горячую линию для помощи пострадавшим. Также большой пожар был зафиксирован и в Сосьве, который начался 25 апреля. Ликвидировать масштабное возгорание спасатели смогли только вечером 27 апреля. Площадь возгорания достигла 9 тыс. кв. м.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жительница села Успенка Тюменского района Тюменской области взяла в руки икону для противостояния распространению огня. Соответствующее видео опубликовано в сети. На кадрах заметно как женщина, стоя на коленях, держит в руках икону, направленную против огня. Данный ритуал призван остановить распространение природных пожаров в регионе. Ранее стало известно, что в селе Успенка началась эвакуация на фоне ухудшения обстановки с природными пожарами. Прокуратура Тюменской области открыла горячую линию для помощи пострадавшим. Также большой пожар был зафиксирован и в Сосьве, который начался 25 апреля. Ликвидировать масштабное возгорание спасатели смогли только вечером 27 апреля. Площадь возгорания достигла 9 тыс. кв. м.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...