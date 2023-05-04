Губернатор Севастополя заявил о новой атаке беспилотника 04 мая 2023 в 21:23 Размер текста - 17 + Украинский беспилотник пытался атаковать Севастополь, заявил Михаил Развожаев Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать аэродром Севастополя «Бельбек». Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. «Очередная атака на Севастополь. Около 19.00 силами ПВО уничтожен БПЛА в районе аэродрома Бельбек», — написал Развозжаев в своем telegram-канале . Также он сообщил, что городские объекты не пострадали, а ситуация находится под контролем. Ранее Развожаев сообщал, что российские силы ПВО отразили атаку нескольких беспилотников ВСУ. По его словам, все службы города были переведены в боевую готовность. Также Развожаев сообщал, что в атаке на нефтебазу Севастополя принимали участие два БПЛА, передает RT. Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать аэродром Севастополя «Бельбек». Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. «Очередная атака на Севастополь. Около 19.00 силами ПВО уничтожен БПЛА в районе аэродрома Бельбек», — написал Развозжаев в своем telegram-канале. Также он сообщил, что городские объекты не пострадали, а ситуация находится под контролем. Ранее Развожаев сообщал, что российские силы ПВО отразили атаку нескольких беспилотников ВСУ. По его словам, все службы города были переведены в боевую готовность. Также Развожаев сообщал, что в атаке на нефтебазу Севастополя принимали участие два БПЛА, передает RT. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям