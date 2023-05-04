Губернатор Севастополя заявил о новой атаке беспилотника

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Украинский беспилотник пытался атаковать Севастополь, заявил Михаил Развожаев Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать аэродром Севастополя «Бельбек». Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

«Очередная атака на Севастополь. Около 19.00 силами ПВО уничтожен БПЛА в районе аэродрома Бельбек», — написал Развозжаев в своем telegram-канале. Также он сообщил, что городские объекты не пострадали, а ситуация находится под контролем.

Ранее Развожаев сообщал, что российские силы ПВО отразили атаку нескольких беспилотников ВСУ. По его словам, все службы города были переведены в боевую готовность. Также Развожаев сообщал, что в атаке на нефтебазу Севастополя принимали участие два БПЛА, передает RT.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать аэродром Севастополя «Бельбек». Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. «Очередная атака на Севастополь. Около 19.00 силами ПВО уничтожен БПЛА в районе аэродрома Бельбек», — написал Развозжаев в своем telegram-канале. Также он сообщил, что городские объекты не пострадали, а ситуация находится под контролем. Ранее Развожаев сообщал, что российские силы ПВО отразили атаку нескольких беспилотников ВСУ. По его словам, все службы города были переведены в боевую готовность. Также Развожаев сообщал, что в атаке на нефтебазу Севастополя принимали участие два БПЛА, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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