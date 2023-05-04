04 мая 2023

«Коммерсант»: запрет БПЛА в регионах рискует вернуть отрасль на пять лет назад

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Потери от запретов БПЛА в регионах оцениваются в 10 миллиардов рублей Фото:

Введенный, после атаки дрона на Кремль, запрет на полеты беспилотников в регионах отбросит отрасль на уровень 2018 года и нанесет урон в сумму до 10 миллиарда рублей. Об этом рассказали производители и разработчики беспилотной техники.

«Введенный в октябре запрет на полет дронов в первых десяти южных регионах оценивался работающими в этих регионах компаниями примерно в 3 миллиарда рублей недополученной выручки. Учитывая, что сегодня таких регионов уже 40, то при продлении запрета до конца года объем рынка вернется к уровню пятилетней давности», — поделился с изданием «Коммерсант» глава профильной ассоциации «Аэронекст» Глеб Бабинцев.

Гендиректор «Агримакс Аэро» Максим Чижов рассказал изданию, что самые ощутимые потери понесет сельскохозяйственный сектор. По подсчетам специалиста отрасль в целом потеряет 2,4 миллиарда рублей, что включит в себя недополученную выручку, убытки разработчиков и производителей БПЛА.

Ранее URA.RU рассказывало о запрете на использование дронов в 40 регионах России. Причиной послужили атаки БПЛА ВСУ на Кремль и на приграничные с Украиной российские города.

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Введенный, после атаки дрона на Кремль, запрет на полеты беспилотников в регионах отбросит отрасль на уровень 2018 года и нанесет урон в сумму до 10 миллиарда рублей. Об этом рассказали производители и разработчики беспилотной техники. «Введенный в октябре запрет на полет дронов в первых десяти южных регионах оценивался работающими в этих регионах компаниями примерно в 3 миллиарда рублей недополученной выручки. Учитывая, что сегодня таких регионов уже 40, то при продлении запрета до конца года объем рынка вернется к уровню пятилетней давности», — поделился с изданием «Коммерсант» глава профильной ассоциации «Аэронекст» Глеб Бабинцев. Гендиректор «Агримакс Аэро» Максим Чижов рассказал изданию, что самые ощутимые потери понесет сельскохозяйственный сектор. По подсчетам специалиста отрасль в целом потеряет 2,4 миллиарда рублей, что включит в себя недополученную выручку, убытки разработчиков и производителей БПЛА. Ранее URA.RU рассказывало о запрете на использование дронов в 40 регионах России. Причиной послужили атаки БПЛА ВСУ на Кремль и на приграничные с Украиной российские города.
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