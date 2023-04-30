Полковник запаса Иванников: России угрожают тысячи дронов ВСУ на 9 мая

01 мая 2023 в 09:02 Размер текста - 17 +

ВСУ хотят атаковать дронами 9 мая Москву, считает Олег Иванников Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Тысяча дронов ВСУ с боевыми зарядами могут атаковать Россию 9 мая. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился военный политолог, директор благотворительного учреждения «Право и Порядок» подполковник запаса МВД Олег Иванников. «Киевская военщина нацелена на то, чтобы нанести как можно более ощутимый удар, в том числе и информационный, именно когда в России планируются торжества по случаю победы в Великой Отечественной войне. Киевский режим может использовать это время для провокаций и попытки контрудара. Это будет массированная атака дронов. Украинцы буквально по всему миру скупили либо получили бесплатно огромнейшее количество боевых летательных аппаратов. Наступление будет ознаменовано тем, что 1000 таких летальных аппаратов с боевыми зарядами будут направлены в сторону РФ. Попытки уже апробировать это происходят», — предупредил Олег Иванников. По словам подполковника запаса МВД, ВСУ попытаются сорвать парад Победы в Москве. «Сейчас речь идет о том, чтобы сорвать парад Победы в Москве. Московское направление будет на острие главного удара. С этого и начнется дальше украинское контрнаступление», — подчеркнул Иванников. Ранее telegram-канал Mash сообщил о том, что начиненный взрывчаткой беспилотник, похожий на украинский UJ-22 Airborne, упал в подмосковном поселке Воровское у Ногинска. Позже летательный аппарат приземлился в Павло-Посадском городском округе. Один из ведущих специалистов по отечественной артиллерии, военный публицист Александр Широкорад отмечал в беседе с URA.RU, что ВСУ захотят добиться успехов в контрнаступлении к 9 мая, чтобы устроить себе символический праздник. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Тысяча дронов ВСУ с боевыми зарядами могут атаковать Россию 9 мая. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился военный политолог, директор благотворительного учреждения «Право и Порядок» подполковник запаса МВД Олег Иванников. «Киевская военщина нацелена на то, чтобы нанести как можно более ощутимый удар, в том числе и информационный, именно когда в России планируются торжества по случаю победы в Великой Отечественной войне. Киевский режим может использовать это время для провокаций и попытки контрудара. Это будет массированная атака дронов. Украинцы буквально по всему миру скупили либо получили бесплатно огромнейшее количество боевых летательных аппаратов. Наступление будет ознаменовано тем, что 1000 таких летальных аппаратов с боевыми зарядами будут направлены в сторону РФ. Попытки уже апробировать это происходят», — предупредил Олег Иванников. По словам подполковника запаса МВД, ВСУ попытаются сорвать парад Победы в Москве. «Сейчас речь идет о том, чтобы сорвать парад Победы в Москве. Московское направление будет на острие главного удара. С этого и начнется дальше украинское контрнаступление», — подчеркнул Иванников. Ранее telegram-канал Mash сообщил о том, что начиненный взрывчаткой беспилотник, похожий на украинский UJ-22 Airborne, упал в подмосковном поселке Воровское у Ногинска. Позже летательный аппарат приземлился в Павло-Посадском городском округе. Один из ведущих специалистов по отечественной артиллерии, военный публицист Александр Широкорад отмечал в беседе с URA.RU, что ВСУ захотят добиться успехов в контрнаступлении к 9 мая, чтобы устроить себе символический праздник.