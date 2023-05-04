«Ведомости»: в России запустят систему сопровождения детей участников СВО

05 мая 2023 в 05:14 Размер текста - 17 +

Дети участников СВО нуждаются в особом внимании Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В регионах России с нового учебного года запустят систему сопровождения детей участников спецоперации на Украине. Программа предполагает закрепление за каждым ребенком кураторов из числа педагогов, психологов и активистов. В пробном режиме проект «Дети героев» с сентября заработает в Кабардино-Балкарии. «С начала нового учебного года в Кабардино-Балкарии запускается в пробном режиме проект „Дети героев“. Главная задача проекта — создание системы постоянного комплексного сопровождения, оценки состояния, а также поддержки детей участников спецоперации», — об этом «Ведомостям» сообщил источник, близкий к руководству республики. Предполагается, что за каждым ребенком закрепят кураторов из числа педагогов, психологов и молодежных активистов. В работе им помогут социальные и медицинские работники. Проект также предполагает создание инфраструктуры: офиса, телефона доверия, информационного портала. Первые итоги проекта «Дети героев» подведут зимой 2023—2024 года. Он станет дополнением инициативы президента по созданию государственного фонда поддержки участников спецоперации «Защитники Отечества». Проект «Дети героев» также поддержала уполномоченный по правам ребенка при президенте России Мария Львова-Белова. Ранее было подсчитано количество политиков-добровольцев, вернувшихся из зоны СВО. Почти половина чиновников и депутатов, которые участвовали в спецоперации на Украине, вернулась домой. Некоторые из них — временно. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В регионах России с нового учебного года запустят систему сопровождения детей участников спецоперации на Украине. Программа предполагает закрепление за каждым ребенком кураторов из числа педагогов, психологов и активистов. В пробном режиме проект «Дети героев» с сентября заработает в Кабардино-Балкарии. «С начала нового учебного года в Кабардино-Балкарии запускается в пробном режиме проект „Дети героев“. Главная задача проекта — создание системы постоянного комплексного сопровождения, оценки состояния, а также поддержки детей участников спецоперации», — об этом «Ведомостям» сообщил источник, близкий к руководству республики. Предполагается, что за каждым ребенком закрепят кураторов из числа педагогов, психологов и молодежных активистов. В работе им помогут социальные и медицинские работники. Проект также предполагает создание инфраструктуры: офиса, телефона доверия, информационного портала. Первые итоги проекта «Дети героев» подведут зимой 2023—2024 года. Он станет дополнением инициативы президента по созданию государственного фонда поддержки участников спецоперации «Защитники Отечества». Проект «Дети героев» также поддержала уполномоченный по правам ребенка при президенте России Мария Львова-Белова. Ранее было подсчитано количество политиков-добровольцев, вернувшихся из зоны СВО. Почти половина чиновников и депутатов, которые участвовали в спецоперации на Украине, вернулась домой. Некоторые из них — временно.