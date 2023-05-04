Сенатор Шейкин предложил повысить штрафы за нарушение ПДД на электросамокатах в 10 раз

05 мая 2023 в 05:35 Размер текста - 17 +

Нынешние штрафы за не соответствуют современной ситуации, считает Шейкин Фото: Размик Закарян © URA.RU Штрафы для водителей электросамокатов, нарушивших правила дорожного движения (ПДД), должны быть увеличены в 10 раз. Об этом сообщил член конституционного комитета Совфеда Артем Шейкин. «Сейчас максимальная сумма, которую необходимо будет заплатить за нарушение (ПДД водителем электросамоката — прим. URA.RU), составляет не более 1500 рублей — возможно, для ситуации 2007 года, когда устанавливалась данная сумма, этого было достаточно, но сейчас необходимо ее увеличить минимум в 10 раз», — заявил Шейкин в беседе с РИА Новости. Ранее стало известно об инициативе депутатов Госдумы РФ обязать владельцев электросамокатов регистрировать свои транспортные средства. Речь шла об обязательной регистрации любых средств индивидуальной мобильности (СМИ), в категорию которых входят: электросамокаты, гироскутеры, моноколесы, электроскейтборды и сегвеи.

Штрафы для водителей электросамокатов, нарушивших правила дорожного движения (ПДД), должны быть увеличены в 10 раз. Об этом сообщил член конституционного комитета Совфеда Артем Шейкин. «Сейчас максимальная сумма, которую необходимо будет заплатить за нарушение (ПДД водителем электросамоката — прим. URA.RU), составляет не более 1500 рублей — возможно, для ситуации 2007 года, когда устанавливалась данная сумма, этого было достаточно, но сейчас необходимо ее увеличить минимум в 10 раз», — заявил Шейкин в беседе с РИА Новости. Ранее стало известно об инициативе депутатов Госдумы РФ обязать владельцев электросамокатов регистрировать свои транспортные средства. Речь шла об обязательной регистрации любых средств индивидуальной мобильности (СМИ), в категорию которых входят: электросамокаты, гироскутеры, моноколесы, электроскейтборды и сегвеи.