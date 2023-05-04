04 мая 2023

Сенатор Шейкин предложил повысить штрафы за нарушение ПДД на электросамокатах в 10 раз

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Нынешние штрафы за не соответствуют современной ситуации, считает Шейкин Фото:

Штрафы для водителей электросамокатов, нарушивших правила дорожного движения (ПДД), должны быть увеличены в 10 раз. Об этом сообщил член конституционного комитета Совфеда Артем Шейкин.

«Сейчас максимальная сумма, которую необходимо будет заплатить за нарушение (ПДД водителем электросамоката — прим. URA.RU), составляет не более 1500 рублей — возможно, для ситуации 2007 года, когда устанавливалась данная сумма, этого было достаточно, но сейчас необходимо ее увеличить минимум в 10 раз», — заявил Шейкин в беседе с РИА Новости.

Ранее стало известно об инициативе депутатов Госдумы РФ обязать владельцев электросамокатов регистрировать свои транспортные средства. Речь шла об обязательной регистрации любых средств индивидуальной мобильности (СМИ), в категорию которых входят: электросамокаты, гироскутеры, моноколесы, электроскейтборды и сегвеи.

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Штрафы для водителей электросамокатов, нарушивших правила дорожного движения (ПДД), должны быть увеличены в 10 раз. Об этом сообщил член конституционного комитета Совфеда Артем Шейкин. «Сейчас максимальная сумма, которую необходимо будет заплатить за нарушение (ПДД водителем электросамоката — прим. URA.RU), составляет не более 1500 рублей — возможно, для ситуации 2007 года, когда устанавливалась данная сумма, этого было достаточно, но сейчас необходимо ее увеличить минимум в 10 раз», — заявил Шейкин в беседе с РИА Новости. Ранее стало известно об инициативе депутатов Госдумы РФ обязать владельцев электросамокатов регистрировать свои транспортные средства. Речь шла об обязательной регистрации любых средств индивидуальной мобильности (СМИ), в категорию которых входят: электросамокаты, гироскутеры, моноколесы, электроскейтборды и сегвеи.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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