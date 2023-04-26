26 апреля 2023

«Известия»: владельцев электросамокатов обяжут ставить их на учет

© Служба новостей «URA.RU»
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Самокаты Яндекс. Екатеринбург, самокат, самокат яндекс
Зарегистрировать транспорт можно будет в онлайн-режиме Фото:

Депутаты Госдумы России разработали поправки в закон «О государственной регистрации транспортных средств в Российской Федерации», предусматривающие обязательную регистрацию средств индивидуальной мобильности (СИМ). К таковым относятся электросамокаты, гироскутеры, электроскейтборды, моноколесы и сегвеи.

«Владелец СИМ должен будет поставить его на учет в течение 10 дней после покупки с помощью Единого портала государственных и муниципальных услуг. Это произойдет в онлайн-режиме, без предоставления СИМ в подразделения Госавтоинспекции», — говорится в поправках, содержание которых приводят «Известия».

После регистрации СИМ необходимым станет размещение на нем государственного регистрационного знака, соответствующего действующим стандартам. Владельцам СИМ, не допускающих установку регистрационного знака, будет запрещено их использование на дорогах общего пользования и пешеходных зонах, сообщили в издании.

Ранее URA.RU рассказало о том, как правильно ездить на электросамокатах с учетом новых поправок в законодательстве. Согласно новым правилам, электросамокаты и подобные им СИМ признаны транспортными средствами. Теперь скорость таких самокатов не должна превышать 25 км/ч, а также на них нельзя ездить по автомагистралям.

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Депутаты Госдумы России разработали поправки в закон «О государственной регистрации транспортных средств в Российской Федерации», предусматривающие обязательную регистрацию средств индивидуальной мобильности (СИМ). К таковым относятся электросамокаты, гироскутеры, электроскейтборды, моноколесы и сегвеи. «Владелец СИМ должен будет поставить его на учет в течение 10 дней после покупки с помощью Единого портала государственных и муниципальных услуг. Это произойдет в онлайн-режиме, без предоставления СИМ в подразделения Госавтоинспекции», — говорится в поправках, содержание которых приводят «Известия». После регистрации СИМ необходимым станет размещение на нем государственного регистрационного знака, соответствующего действующим стандартам. Владельцам СИМ, не допускающих установку регистрационного знака, будет запрещено их использование на дорогах общего пользования и пешеходных зонах, сообщили в издании. Ранее URA.RU рассказало о том, как правильно ездить на электросамокатах с учетом новых поправок в законодательстве. Согласно новым правилам, электросамокаты и подобные им СИМ признаны транспортными средствами. Теперь скорость таких самокатов не должна превышать 25 км/ч, а также на них нельзя ездить по автомагистралям.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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