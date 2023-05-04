В ХМАО 8-летний ребенок выпал из окна 4 этажа

В Урае (ХМАО) 8—летний ребенок выпал из окна 4 этажа, наклонившись на москитную сетку. Об этом URA.RU сообщили в следственном управлении СК РФ по ХМАО.
«Поступило сообщение о том, что 8-летний мальчик получил тяжелые травмы в результате падения из окна 4 этажа. Ребенок госпитализирован в тяжелом состоянии. По данному факту следователями Урайского межрайонного следственного отдела проводится процессуальная проверка. По предварительным данным, мальчик забрался на подоконник и оперся на москитную сетку, которая не выдержала и выпала из окна вместе с ребенком», — сообщили в ведомстве.
Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. После окончания проверки будет приниматься решение о возбуждении уголовного дела.
Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО погибла школьница после падения с шестого этажа. Следователи проверяют, что стало причиной случившегося.
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