04 мая 2023

Мэрия Челябинска опубликовала афишу празднования Дня Победы

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В День Победы будут парад, концерт и фейерверк Фото:

Мэрия Челябинска опубликовала афишу мероприятий на 9 мая. В День Победы жителей и гостей города ожидают парад, праздничный концерт и фейерверк. Информация об этом появилась в telegram-канале пресс-службы администрации города.

«9 мая в 9:00 начнется церемония возложения цветов и венков на Мемориале «Вечный огонь. В 11:00 будет построение войск Челябинского гарнизона на площади Революции. Праздничный концерт с участием артиста Сергея Безрукова и звезды Полины Гагариной начнется в 19:00 на площади у Челябинского Торгового центра. Мероприятия в этот день завершатся праздничным фейерверком, который начнется в 22:00 на набережной реки Миасс рядом с памятником Столыпину», — сообщили в пресс-службе.

Праздничные мероприятия, посвященные 78-летию Победы в Великой Отечественной войне, продолжатся 13 мая. В парках и скверах города пройдут концерты и акции, которые начнутся в 13:00. 14 мая в 12:00 Саду Победы пройдет концерт «Во имя мира на Земле». 20 мая в 17:00 состоится танцевальный вечер в Экопарке.

В парках Челябинска отменили концерты и праздничные программы ко Дню Победы на 9 мая. Такое решение принято на основании рекомендаций оперативного штаба.

Праздничные мероприятия продолжатся 13, 14 и 20 мая
Праздничные мероприятия продолжатся 13, 14 и 20 мая

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Мэрия Челябинска опубликовала афишу мероприятий на 9 мая. В День Победы жителей и гостей города ожидают парад, праздничный концерт и фейерверк. Информация об этом появилась в telegram-канале пресс-службы администрации города. «9 мая в 9:00 начнется церемония возложения цветов и венков на Мемориале «Вечный огонь. В 11:00 будет построение войск Челябинского гарнизона на площади Революции. Праздничный концерт с участием артиста Сергея Безрукова и звезды Полины Гагариной начнется в 19:00 на площади у Челябинского Торгового центра. Мероприятия в этот день завершатся праздничным фейерверком, который начнется в 22:00 на набережной реки Миасс рядом с памятником Столыпину», — сообщили в пресс-службе. Праздничные мероприятия, посвященные 78-летию Победы в Великой Отечественной войне, продолжатся 13 мая. В парках и скверах города пройдут концерты и акции, которые начнутся в 13:00. 14 мая в 12:00 Саду Победы пройдет концерт «Во имя мира на Земле». 20 мая в 17:00 состоится танцевальный вечер в Экопарке. В парках Челябинска отменили концерты и праздничные программы ко Дню Победы на 9 мая. Такое решение принято на основании рекомендаций оперативного штаба.
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