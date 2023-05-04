Мэрия Челябинска опубликовала афишу празднования Дня Победы

05 мая 2023 в 10:22 Размер текста - 17 +

В День Победы будут парад, концерт и фейерверк Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Мэрия Челябинска опубликовала афишу мероприятий на 9 мая. В День Победы жителей и гостей города ожидают парад, праздничный концерт и фейерверк. Информация об этом появилась в telegram-канале пресс-службы администрации города. «9 мая в 9:00 начнется церемония возложения цветов и венков на Мемориале «Вечный огонь. В 11:00 будет построение войск Челябинского гарнизона на площади Революции. Праздничный концерт с участием артиста Сергея Безрукова и звезды Полины Гагариной начнется в 19:00 на площади у Челябинского Торгового центра. Мероприятия в этот день завершатся праздничным фейерверком, который начнется в 22:00 на набережной реки Миасс рядом с памятником Столыпину», — сообщили в пресс-службе. Праздничные мероприятия, посвященные 78-летию Победы в Великой Отечественной войне, продолжатся 13 мая. В парках и скверах города пройдут концерты и акции, которые начнутся в 13:00. 14 мая в 12:00 Саду Победы пройдет концерт «Во имя мира на Земле». 20 мая в 17:00 состоится танцевальный вечер в Экопарке. В парках Челябинска отменили концерты и праздничные программы ко Дню Победы на 9 мая. Такое решение принято на основании рекомендаций оперативного штаба. Праздничные мероприятия продолжатся 13, 14 и 20 мая Афиша: пресс-служба администрации Челябинска

Мэрия Челябинска опубликовала афишу мероприятий на 9 мая. В День Победы жителей и гостей города ожидают парад, праздничный концерт и фейерверк. Информация об этом появилась в telegram-канале пресс-службы администрации города. «9 мая в 9:00 начнется церемония возложения цветов и венков на Мемориале «Вечный огонь. В 11:00 будет построение войск Челябинского гарнизона на площади Революции. Праздничный концерт с участием артиста Сергея Безрукова и звезды Полины Гагариной начнется в 19:00 на площади у Челябинского Торгового центра. Мероприятия в этот день завершатся праздничным фейерверком, который начнется в 22:00 на набережной реки Миасс рядом с памятником Столыпину», — сообщили в пресс-службе. Праздничные мероприятия, посвященные 78-летию Победы в Великой Отечественной войне, продолжатся 13 мая. В парках и скверах города пройдут концерты и акции, которые начнутся в 13:00. 14 мая в 12:00 Саду Победы пройдет концерт «Во имя мира на Земле». 20 мая в 17:00 состоится танцевальный вечер в Экопарке. В парках Челябинска отменили концерты и праздничные программы ко Дню Победы на 9 мая. Такое решение принято на основании рекомендаций оперативного штаба.