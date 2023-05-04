Челябинский завод продал имущество, чтобы заплатить рабочим

ОАО «Южноуральский завод радиокерамики» (ЮЗРК, Челябинская область), частично выплатил долги по зарплате. Как сообщили в пресс-службе Главного контрольного управления региона (ГКУ), рабочие получили 12 млн рублей.
«ЮЗРК частично расплатился с задолженностью по заработной плате в сумме почти 12 млн рублей. Денежные средства от реализации имущества должника поступили на депозитный счет судебных приставов», — сообщили в ГКУ.
В итоге удалось погасить задолженность по 165 исполнительным листам. Завод вносил основной вклад в сумму задолженности по зарплате в области. Совокупный долг составлял 28 млн рублей. Причем к 1 апреля незакрытые обязательства работодателей незначительно выросли.
В ГКУ отметили, что вопрос с погашением задолженности на ЮЗРК неоднократно становился предметом рассмотрения межведомственной рабочей группы. Возглавляет группу первый вице-губернатор Ирина Гехт. В контрольном ведомстве рассказали, что оставшаяся часть долга будет ближайшее время также погашена.
Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.