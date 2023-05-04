04 мая 2023

Челябинский завод продал имущество, чтобы заплатить рабочим

© Служба новостей «URA.RU»
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Долг по зарплате погасили за счет продажи имущества завода Фото:

ОАО «Южноуральский завод радиокерамики» (ЮЗРК, Челябинская область), частично выплатил долги по зарплате. Как сообщили в пресс-службе Главного контрольного управления региона (ГКУ), рабочие получили 12 млн рублей.

«ЮЗРК частично расплатился с задолженностью по заработной плате в сумме почти 12 млн рублей. Денежные средства от реализации имущества должника поступили на депозитный счет судебных приставов», — сообщили в ГКУ.

В итоге удалось погасить задолженность по 165 исполнительным листам. Завод вносил основной вклад в сумму задолженности по зарплате в области. Совокупный долг составлял 28 млн рублей. Причем к 1 апреля незакрытые обязательства работодателей незначительно выросли.

В ГКУ отметили, что вопрос с погашением задолженности на ЮЗРК неоднократно становился предметом рассмотрения межведомственной рабочей группы. Возглавляет группу первый вице-губернатор Ирина Гехт. В контрольном ведомстве рассказали, что оставшаяся часть долга будет ближайшее время также погашена.

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ОАО «Южноуральский завод радиокерамики» (ЮЗРК, Челябинская область), частично выплатил долги по зарплате. Как сообщили в пресс-службе Главного контрольного управления региона (ГКУ), рабочие получили 12 млн рублей. «ЮЗРК частично расплатился с задолженностью по заработной плате в сумме почти 12 млн рублей. Денежные средства от реализации имущества должника поступили на депозитный счет судебных приставов», — сообщили в ГКУ. В итоге удалось погасить задолженность по 165 исполнительным листам. Завод вносил основной вклад в сумму задолженности по зарплате в области. Совокупный долг составлял 28 млн рублей. Причем к 1 апреля незакрытые обязательства работодателей незначительно выросли. В ГКУ отметили, что вопрос с погашением задолженности на ЮЗРК неоднократно становился предметом рассмотрения межведомственной рабочей группы. Возглавляет группу первый вице-губернатор Ирина Гехт. В контрольном ведомстве рассказали, что оставшаяся часть долга будет ближайшее время также погашена.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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