В Курганскую области завезли рыбные консервы с поддельным сроком годности

Подозрительные консервы горбуши выявили специалисты Россельхознадзора Фото: Андрей Загуменнов © URA.RU

На территорию Курганской области завезли рыбные консервы «Горбуша» производства ООО «Агропромышленный Комплекс «Славянский-2000» (Приморский край) с незаконно увеличенным сроком годности. Подозрительную продукцию выявили специалисты управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям через ФГИС «Меркурий», сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.

«При анализе цепочки перемещения консервов по стране стало очевидным, что на одном из этапов были незаконно увеличены сроки годности продукции (с 2023 года до 2025 года) и объемы продукции (с 60 тонн до 268,5 тонны). Эти факты говорят о нарушении производителем и собственником продукции обязательных требований Технических регламентов Таможенного союза, Федерального закона от 02.01.2000 № 29-ФЗ „О качестве и безопасности пищевых продуктов“», — говорится в сообщении ведомства.

По данным Россельхознадзора, подозрительные консервы поступили в пять организаций Курганской области. Получателей уже проинформировали о потенциально опасной продукции и рекомендовали вернуть ее поставщику, чтобы исключить из оборота.

Ранее URA/RU писало, что Россельхознадзор нашел в Кургане семена некачественных сортов овощей. В курганском магазине продавали семена 13 сортов сельскохозяйственных растений (томат, огурец, арбуз, дыня), которые не включены в Госреестр селекционных достижений.

В Курганскую область завезли рыбные консервы с исправленным сроком годности фото: пресс-служба Управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям