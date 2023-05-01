Россельхознадзор нашел в Кургане семена некачественных сортов овощей

В магазине Кургана выявили семена 13 некачественных сортов овощей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Специалисты Россельхознадзора выявили в магазине Кургана семена 13 сортов сельскохозяйственных растений, которые не включены в Госреестр селекционных достижений. При использовании таких семян урожай может быть низкого качества. Это семена дыни, арбуза, томата, огурцов, сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.

«В курганском магазине Россельхознадзор обнаружил в свободной продаже семена 13 сортов растений, не включенных в Госреестр селекционных достижений и допущенных к использованию. Это семена сортов: дыни «Златовласка», «Детская сказка», «Деланно», «Дольче Вита», «Золотое лето»; семена арбуза «Полосатый рейс», «Сладкий фейерверк»; семена томата «Черри Литл Пинки»; семена огурца «Попробуй, закуси!», «Пчелок нет», Попробуй, похрусти», «Пырышки-пупырышки», «Китайская стена»», — говорится в сообщении ведомства.

Специалисты отмечают, что продажа семян растений, сорта которых не включены в Государственный реестр селекционных достижений, приводит к тому, что растения теряют устойчивость к заболеваниям (вирусным, бактериальным и другим), в них может быть примесь сорняков, в том числе карантинного значения. Из-за этого есть вероятность снижения качества и количества урожая. Предпринимателю вынесено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований законодательства в области семеноводства. Ему рекомендовали не допускать продажу семян, сорта которых не включены в Государственный реестр селекционных достижений.