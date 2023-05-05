Shot: трехметровый дрон-разведчик обнаружили в Ростовской области

В Ростовской области нашли трехметровый дрон-разведчик. Об этом сообщает telegram-канал Shot, ссылаясь на сообщения от местных жителей.
«Трехметровый дрон-разведчик нашли в поле в Ростовской области. Он занимался наводкой на местную газораспределительную станцию», — передают авторы канала. Они уточняют, что на место прибыли сотрудники силовых структур и изъяли аппарат. Предполагается, что дрон прилетел с Украины. Его длина составляет три метра, а ширина — 75 сантиметров.
За 4 мая дроны атаковали несколько точек в РФ. Украинские БПЛА ударили по селу в Брянскую область. Также они атаковали НПЗ в Краснодарском крае.
Обновлено 12:11: URA.RU направило запрос в УМВД по Ростовской области с целью подтверждения информации. Ответ ожидается.
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