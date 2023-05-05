Shot: трехметровый дрон-разведчик обнаружили в Ростовской области

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Вооруженные силы Великобритании. stock, нато, бпла, беспилотник, дрон, stock, бла
Длина обнаруженного БПЛА составляет три метра, а ширина — 75 сантиметров Фото:

В Ростовской области нашли трехметровый дрон-разведчик. Об этом сообщает telegram-канал Shot, ссылаясь на сообщения от местных жителей.

«Трехметровый дрон-разведчик нашли в поле в Ростовской области. Он занимался наводкой на местную газораспределительную станцию», — передают авторы канала. Они уточняют, что на место прибыли сотрудники силовых структур и изъяли аппарат. Предполагается, что дрон прилетел с Украины. Его длина составляет три метра, а ширина — 75 сантиметров.

За 4 мая дроны атаковали несколько точек в РФ. Украинские БПЛА ударили по селу в Брянскую область. Также они атаковали НПЗ в Краснодарском крае.

Обновлено 12:11: URA.RU направило запрос в УМВД по Ростовской области с целью подтверждения информации. Ответ ожидается.

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В Ростовской области нашли трехметровый дрон-разведчик. Об этом сообщает telegram-канал Shot, ссылаясь на сообщения от местных жителей. «Трехметровый дрон-разведчик нашли в поле в Ростовской области. Он занимался наводкой на местную газораспределительную станцию», — передают авторы канала. Они уточняют, что на место прибыли сотрудники силовых структур и изъяли аппарат. Предполагается, что дрон прилетел с Украины. Его длина составляет три метра, а ширина — 75 сантиметров. За 4 мая дроны атаковали несколько точек в РФ. Украинские БПЛА ударили по селу в Брянскую область. Также они атаковали НПЗ в Краснодарском крае. Обновлено 12:11: URA.RU направило запрос в УМВД по Ростовской области с целью подтверждения информации. Ответ ожидается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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