Shot: трехметровый дрон-разведчик обнаружили в Ростовской области

05 мая 2023 в 12:03 Размер текста - 17 +

Длина обнаруженного БПЛА составляет три метра, а ширина — 75 сантиметров Фото: Министерство обороны Великобритании В Ростовской области нашли трехметровый дрон-разведчик. Об этом сообщает telegram-канал Shot, ссылаясь на сообщения от местных жителей. «Трехметровый дрон-разведчик нашли в поле в Ростовской области. Он занимался наводкой на местную газораспределительную станцию», — передают авторы канала. Они уточняют, что на место прибыли сотрудники силовых структур и изъяли аппарат. Предполагается, что дрон прилетел с Украины. Его длина составляет три метра, а ширина — 75 сантиметров. За 4 мая дроны атаковали несколько точек в РФ. Украинские БПЛА ударили по селу в Брянскую область. Также они атаковали НПЗ в Краснодарском крае. Обновлено 12:11: URA.RU направило запрос в УМВД по Ростовской области с целью подтверждения информации. Ответ ожидается.

В Ростовской области нашли трехметровый дрон-разведчик. Об этом сообщает telegram-канал Shot, ссылаясь на сообщения от местных жителей. «Трехметровый дрон-разведчик нашли в поле в Ростовской области. Он занимался наводкой на местную газораспределительную станцию», — передают авторы канала. Они уточняют, что на место прибыли сотрудники силовых структур и изъяли аппарат. Предполагается, что дрон прилетел с Украины. Его длина составляет три метра, а ширина — 75 сантиметров. За 4 мая дроны атаковали несколько точек в РФ. Украинские БПЛА ударили по селу в Брянскую область. Также они атаковали НПЗ в Краснодарском крае. Обновлено 12:11: URA.RU направило запрос в УМВД по Ростовской области с целью подтверждения информации. Ответ ожидается.