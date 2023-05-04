В магазинах Екатеринбурга подскочили цены на популярные крупы

В екатеринбургских магазинах средняя стоимость гречки и кускуса выросла на четверть. Несмотря на это, рис и перловка показали положительную динамику стоимости для потребителей, подешевев в среднем на 13%. Это следует из динамики цен магазинов на сервисе «Яндекс. Еда».
Сравнивая показатели двухмесячной давности, в гипермаркетах подорожали 800 граммов гречки на 34,7% до 164 рублей, раньше подобную пачку продавали за 107 рублей. Теперь стоимость 450 граммов кускуса составляет 153 рубля, +17,6% от прежней цены 126 рублей.
Кроме того, подешевел рис, за пачку 900 граммов придется заплатить 110 рублей, что меньше на 22,5% от прежней цены 142 рубля. Стоимость 900 граммов перловки упала со 100 до 96 рублей (-4%). Данные актуальны на 5 мая 2023 года.
Ранее URA.RU писало, что в магазинах Екатеринбурга выросли цены на гречку, рис, кускус и перловку. Общий рост составил 30%.
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