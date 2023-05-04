04 мая 2023

В магазинах Екатеринбурга подскочили цены на популярные крупы

В екатеринбургских магазинах гречка и кускус подорожали больше чем на четверть
© Служба новостей «URA.RU»
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Торговый центр. Курган, крупы, прилавок, тц, магазин
За два месяца в магазинах Екатеринбурга ощутимо изменились цены на крупы Фото:

В екатеринбургских магазинах средняя стоимость гречки и кускуса выросла на четверть. Несмотря на это, рис и перловка показали положительную динамику стоимости для потребителей, подешевев в среднем на 13%. Это следует из динамики цен магазинов на сервисе «Яндекс. Еда».

Сравнивая показатели двухмесячной давности, в гипермаркетах подорожали 800 граммов гречки на 34,7% до 164 рублей, раньше подобную пачку продавали за 107 рублей. Теперь стоимость 450 граммов кускуса составляет 153 рубля, +17,6% от прежней цены 126 рублей.

Кроме того, подешевел рис, за пачку 900 граммов придется заплатить 110 рублей, что меньше на 22,5% от прежней цены 142 рубля. Стоимость 900 граммов перловки упала со 100 до 96 рублей (-4%). Данные актуальны на 5 мая 2023 года.

Ранее URA.RU писало, что в магазинах Екатеринбурга выросли цены на гречку, рис, кускус и перловку. Общий рост составил 30%.

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В екатеринбургских магазинах средняя стоимость гречки и кускуса выросла на четверть. Несмотря на это, рис и перловка показали положительную динамику стоимости для потребителей, подешевев в среднем на 13%. Это следует из динамики цен магазинов на сервисе «Яндекс. Еда». Сравнивая показатели двухмесячной давности, в гипермаркетах подорожали 800 граммов гречки на 34,7% до 164 рублей, раньше подобную пачку продавали за 107 рублей. Теперь стоимость 450 граммов кускуса составляет 153 рубля, +17,6% от прежней цены 126 рублей. Кроме того, подешевел рис, за пачку 900 граммов придется заплатить 110 рублей, что меньше на 22,5% от прежней цены 142 рубля. Стоимость 900 граммов перловки упала со 100 до 96 рублей (-4%). Данные актуальны на 5 мая 2023 года. Ранее URA.RU писало, что в магазинах Екатеринбурга выросли цены на гречку, рис, кускус и перловку. Общий рост составил 30%.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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