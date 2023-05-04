В лесу идет низовой пожар
новость из сюжетаПожары в Свердловской области
Под Асбестом (Свердловская область) горит болото в лесу и кладбище. Из-за этого ДПС перекрыли дорогу, сообщает корреспондент с места событий
«Работают МЧС с ранцами. Один из очагов пожара находится возле городского кладбища. Дорога к нему перекрыта сотрудниками ДПС», — передает корреспондент. По болоту в лесу идет низовой пожар, местами — редкий верхний.
Ранее стало известно сильные пожары охватили Березовский городской округ и поселок, находящийся за Асбестом, Изумруд (Свердловская область). На площади 50 гектар горела лесная подстилка. К тушению пожара были привлечены специалисты Авиалесоохраны и МЧС России.
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