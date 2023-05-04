Свердловские города подверглись сильным пожарам

04 мая 2023 в 18:22 Размер текста - 17 +

Пожары охватили два свердловских населенных пункта Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Пожары в Свердловской области Сильные пожары охватили Березовский городской округ и поселок, находящийся за Асбестом, Изумруд (Свердловская область). Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по региону. «На сегодняшний день природный пожар вблизи поселка Изумруд продолжает действовать. На площади 50 гектар горит лесная подстилка. К тушению пожара привлечены специалисты Авиалесоохраны и МЧС России», — сказали в пресс-службе. Огнеборцы проводят осмотр пройденной пожаром площади в населенном пункте и тушение кромки пожара. Также в середине дня на пульт пожарной охраны поступило сообщение о возгорании в Березовском городском округе в коллективном саду №76. «Прибывшие на место пожарники установили, что на площади 90 квадратных метров горит мусор и забор. В течении часа огнеборцы ликвидировали пожар. В ликвидации возгорания задействованы две единицы техники и 10 человек личного состава», — сказано в сообщении. В Екатеринбурге жители Академического столкнулись с крупным возгоранием травы. Огонь охватил 2 гектара земли. В связи с тем, что в Свердловской области участились случаи пожаров, в регионе ввели особый противопожарный режим. За последние сутки огнеборцы ликвидировали 18 пожаров.

Сильные пожары охватили Березовский городской округ и поселок, находящийся за Асбестом, Изумруд (Свердловская область). Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по региону. «На сегодняшний день природный пожар вблизи поселка Изумруд продолжает действовать. На площади 50 гектар горит лесная подстилка. К тушению пожара привлечены специалисты Авиалесоохраны и МЧС России», — сказали в пресс-службе. Огнеборцы проводят осмотр пройденной пожаром площади в населенном пункте и тушение кромки пожара. Также в середине дня на пульт пожарной охраны поступило сообщение о возгорании в Березовском городском округе в коллективном саду №76. «Прибывшие на место пожарники установили, что на площади 90 квадратных метров горит мусор и забор. В течении часа огнеборцы ликвидировали пожар. В ликвидации возгорания задействованы две единицы техники и 10 человек личного состава», — сказано в сообщении. В Екатеринбурге жители Академического столкнулись с крупным возгоранием травы. Огонь охватил 2 гектара земли. В связи с тем, что в Свердловской области участились случаи пожаров, в регионе ввели особый противопожарный режим. За последние сутки огнеборцы ликвидировали 18 пожаров.