Свердловские города подверглись сильным пожарам

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Пожар. Екатеринбург, пожар, тушение, огонь
Пожары охватили два свердловских населенных пункта Фото:
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Пожары в Свердловской области

Сильные пожары охватили Березовский городской округ и поселок, находящийся за Асбестом, Изумруд (Свердловская область). Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

«На сегодняшний день природный пожар вблизи поселка Изумруд продолжает действовать. На площади 50 гектар горит лесная подстилка. К тушению пожара привлечены специалисты Авиалесоохраны и МЧС России», — сказали в пресс-службе. Огнеборцы проводят осмотр пройденной пожаром площади в населенном пункте и тушение кромки пожара.

Также в середине дня на пульт пожарной охраны поступило сообщение о возгорании в Березовском городском округе в коллективном саду №76. «Прибывшие на место пожарники установили, что на площади 90 квадратных метров горит мусор и забор. В течении часа огнеборцы ликвидировали пожар. В ликвидации возгорания задействованы две единицы техники и 10 человек личного состава», — сказано в сообщении.

В Екатеринбурге жители Академического столкнулись с крупным возгоранием травы. Огонь охватил 2 гектара земли. В связи с тем, что в Свердловской области участились случаи пожаров, в регионе ввели особый противопожарный режим. За последние сутки огнеборцы ликвидировали 18 пожаров.

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Сильные пожары охватили Березовский городской округ и поселок, находящийся за Асбестом, Изумруд (Свердловская область). Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по региону. «На сегодняшний день природный пожар вблизи поселка Изумруд продолжает действовать. На площади 50 гектар горит лесная подстилка. К тушению пожара привлечены специалисты Авиалесоохраны и МЧС России», — сказали в пресс-службе. Огнеборцы проводят осмотр пройденной пожаром площади в населенном пункте и тушение кромки пожара. Также в середине дня на пульт пожарной охраны поступило сообщение о возгорании в Березовском городском округе в коллективном саду №76. «Прибывшие на место пожарники установили, что на площади 90 квадратных метров горит мусор и забор. В течении часа огнеборцы ликвидировали пожар. В ликвидации возгорания задействованы две единицы техники и 10 человек личного состава», — сказано в сообщении. В Екатеринбурге жители Академического столкнулись с крупным возгоранием травы. Огонь охватил 2 гектара земли. В связи с тем, что в Свердловской области участились случаи пожаров, в регионе ввели особый противопожарный режим. За последние сутки огнеборцы ликвидировали 18 пожаров.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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