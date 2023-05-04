Свердловские города подверглись сильным пожарам

Сильные пожары охватили Березовский городской округ и поселок, находящийся за Асбестом, Изумруд (Свердловская область). Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
«На сегодняшний день природный пожар вблизи поселка Изумруд продолжает действовать. На площади 50 гектар горит лесная подстилка. К тушению пожара привлечены специалисты Авиалесоохраны и МЧС России», — сказали в пресс-службе. Огнеборцы проводят осмотр пройденной пожаром площади в населенном пункте и тушение кромки пожара.
Также в середине дня на пульт пожарной охраны поступило сообщение о возгорании в Березовском городском округе в коллективном саду №76. «Прибывшие на место пожарники установили, что на площади 90 квадратных метров горит мусор и забор. В течении часа огнеборцы ликвидировали пожар. В ликвидации возгорания задействованы две единицы техники и 10 человек личного состава», — сказано в сообщении.
В Екатеринбурге жители Академического столкнулись с крупным возгоранием травы. Огонь охватил 2 гектара земли. В связи с тем, что в Свердловской области участились случаи пожаров, в регионе ввели особый противопожарный режим. За последние сутки огнеборцы ликвидировали 18 пожаров.
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