Боррель отверг мирный план Си Цзиньпина по Украине

План по урегулированию украинского конфликта, который предложил глава КНР Си Цзиньпин — это просто набор пожеланий. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
«Китайский план [урегулирования конфликта] — это просто набор благих пожеланий», — сказал Жозеп Боррель во время экспертной конференции во Флоренции о состоянии ЕС. Трансляция встречи велась на официальном сайте Еврокомиссии. Он заявил, что единственным реальным планом по урегулированию конфликта с РФ является тот, который предложил президент Украины Владимир Зеленский.
Ранее Си Цзиньпин представлял план по урегулированию конфликта. Он обсуждался лично с президентом РФ Владимиром Путиным. Зеленский же предлагал РФ вернуться к границам 1991 года.
План по урегулированию украинского конфликта, который предложил глава КНР Си Цзиньпин — это просто набор пожеланий. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. «Китайский план [урегулирования конфликта] — это просто набор благих пожеланий», — сказал Жозеп Боррель во время экспертной конференции во Флоренции о состоянии ЕС. Трансляция встречи велась на официальном сайте Еврокомиссии. Он заявил, что единственным реальным планом по урегулированию конфликта с РФ является тот, который предложил президент Украины Владимир Зеленский. Ранее Си Цзиньпин представлял план по урегулированию конфликта. Он обсуждался лично с президентом РФ Владимиром Путиным. Зеленский же предлагал РФ вернуться к границам 1991 года.