Боррель отверг мирный план Си Цзиньпина по Украине

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Европейские политики. stock, Жозеп Боррель, stock
Жозеп Боррель заявил, что реальный план по урегулированию конфликта между РФ и Украиной тот, который предложил Владимир Зеленский Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

План по урегулированию украинского конфликта, который предложил глава КНР Си Цзиньпин — это просто набор пожеланий. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

«Китайский план [урегулирования конфликта] — это просто набор благих пожеланий», — сказал Жозеп Боррель во время экспертной конференции во Флоренции о состоянии ЕС. Трансляция встречи велась на официальном сайте Еврокомиссии. Он заявил, что единственным реальным планом по урегулированию конфликта с РФ является тот, который предложил президент Украины Владимир Зеленский.

Ранее Си Цзиньпин представлял план по урегулированию конфликта. Он обсуждался лично с президентом РФ Владимиром Путиным. Зеленский же предлагал РФ вернуться к границам 1991 года.

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План по урегулированию украинского конфликта, который предложил глава КНР Си Цзиньпин — это просто набор пожеланий. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. «Китайский план [урегулирования конфликта] — это просто набор благих пожеланий», — сказал Жозеп Боррель во время экспертной конференции во Флоренции о состоянии ЕС. Трансляция встречи велась на официальном сайте Еврокомиссии. Он заявил, что единственным реальным планом по урегулированию конфликта с РФ является тот, который предложил президент Украины Владимир Зеленский. Ранее Си Цзиньпин представлял план по урегулированию конфликта. Он обсуждался лично с президентом РФ Владимиром Путиным. Зеленский же предлагал РФ вернуться к границам 1991 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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