В Польше в прямом эфире снесли советский памятник. Видео

05 мая 2023 в 14:41 Размер текста - 17 +

В Польше демонтировали памятник Благодарности Красной армии Фото: Александр Елизаров © URA.RU В польском городе Глубчице демонтируют памятник Благодарности Красной армии. Трансляцию демонтажа ведет Институт национальной памяти Польши. На кадрах видно, как строительный кран толкает памятник, разрушая его. На место действия прибыл директор Института национальной памяти Польши Кароль Навроцкий, а также представители местной власти. Монумент был возведен в 1945 году. Он был посвящен памяти советских солдат Красной армии, погибших в боях за город Глубчице в марте того же года. Монумент представлял собой монолитный обелиск. Это не первый памятник, который разрушили в Польше. В августе 2022 года был демонтирован памятник Красной Армии в Мальброке. В этом же месяце снесли и памятник «Воинам освободителям».

В польском городе Глубчице демонтируют памятник Благодарности Красной армии. Трансляцию демонтажа ведет Институт национальной памяти Польши. На кадрах видно, как строительный кран толкает памятник, разрушая его. На место действия прибыл директор Института национальной памяти Польши Кароль Навроцкий, а также представители местной власти. Монумент был возведен в 1945 году. Он был посвящен памяти советских солдат Красной армии, погибших в боях за город Глубчице в марте того же года. Монумент представлял собой монолитный обелиск. Это не первый памятник, который разрушили в Польше. В августе 2022 года был демонтирован памятник Красной Армии в Мальброке. В этом же месяце снесли и памятник «Воинам освободителям».