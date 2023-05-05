Бывшего военнослужащего из Белгорода приговорили к 13 годам за госизмену

Второй Западный окружной военный суд приговорил к 13 годам лишения свободы бывшего военнослужащего из Белгородской области Артема Семенова по обвинению в госизмене. Об этом сообщает ТАСС.
«Преступление было совершенно до начала специальной военной операции на Украине. Фабула обвинения остается неизвестной, так как материалы дела имеют гриф „секретно“», — передает агентство заявление пресс-службы суда.
Максимальная мера пресечения за госизмену — пожизненное лишение свободы. Соответствующий указ 28 апреля подписал президент России Владимир Путин. Ранее подозреваемый в госизмене мужчина был задержан сотрудниками ФСБ в Сахалинской области. Он планировал выехать на территорию Украины и вступить в ряды ВСУ.
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