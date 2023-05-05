В Екатеринбурге в районе Елизавет загорелось два склада с резиной и горючими жидкостями. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.
«По оперативной информации площадь пожара на ул. Базальтовой в Екатеринбурге составляет 2000 квадратных метров. Огнем охвачены два складских помещения. В складах находятся легковоспломеняющиеся жидкости и резина», — заявили в ведомстве.
Сейчас спасатели стягивают дополнительные резервы для тушения пожара. Информации о пострадавших не поступало.
Ранее рядом с Кировским оптовым рынком (КОР) в Екатеринбурге загорелись склады, к которым стянули пожарных, пытающихся остановить огонь. Тогда была угроза переброса огня на соседние здания.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.