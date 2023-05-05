В Екатеринбурге полыхают два склада с резиной. Фото, видео

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Пожар на улице Аппаратная. Екатеринбург, пожар, тушение, огонь, пожарные
Пожар разрастается с огромной силой Фото:

В Екатеринбурге в районе Елизавет загорелось два склада с резиной и горючими жидкостями. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.

«По оперативной информации площадь пожара на ул. Базальтовой в Екатеринбурге составляет 2000 квадратных метров. Огнем охвачены два складских помещения. В складах находятся легковоспломеняющиеся жидкости и резина», — заявили в ведомстве.

Сейчас спасатели стягивают дополнительные резервы для тушения пожара. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее рядом с Кировским оптовым рынком (КОР) в Екатеринбурге загорелись склады, к которым стянули пожарных, пытающихся остановить огонь. Тогда была угроза переброса огня на соседние здания.

Фото:

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В Екатеринбурге в районе Елизавет загорелось два склада с резиной и горючими жидкостями. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области. «По оперативной информации площадь пожара на ул. Базальтовой в Екатеринбурге составляет 2000 квадратных метров. Огнем охвачены два складских помещения. В складах находятся легковоспломеняющиеся жидкости и резина», — заявили в ведомстве. Сейчас спасатели стягивают дополнительные резервы для тушения пожара. Информации о пострадавших не поступало. Ранее рядом с Кировским оптовым рынком (КОР) в Екатеринбурге загорелись склады, к которым стянули пожарных, пытающихся остановить огонь. Тогда была угроза переброса огня на соседние здания.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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