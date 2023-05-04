Бастрыкин поставил на контроль проверку завода, на который жалуются пермяки

05 мая 2023 в 15:06 Размер текста - 17 +

Председатель СК потребовал доклад о результатах проверки по факту шума с завода Фото: Официальный сайт Совета Федерации Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль проведение проверки по поводу шума с бетонного завода, на который жалуются жители поселка Поповка в Кунгурском округе, где размещено предприятие. Информация об этом размещена в официальном telegram-канале информационного центра СК России. «Жительница поселка Поповка утверждает, что производство бетонных смесей работает круглосуточно и нарушает режим тишины в поселке, чем доставляет неудобства местным жителям. Кроме того, по словам женщины предприятие не имеет необходимой документации на одну из специализированных установок. Председатель СК России поставил ход проверки по жалобе пермячки на особый контроль в центральном аппарате, а также приказал пермскому руководителю СУ Денису Головкину доложить о ее результатах», — сообщают в информационном центре ведомства. Ранее URA.RU сообщало о том, что жители поселка обратились за помощью к уполномоченному по правам человека в Пермском крае Игорю Сапко. Омбудсмен обещал разобраться в ситуации.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль проведение проверки по поводу шума с бетонного завода, на который жалуются жители поселка Поповка в Кунгурском округе, где размещено предприятие. Информация об этом размещена в официальном telegram-канале информационного центра СК России. «Жительница поселка Поповка утверждает, что производство бетонных смесей работает круглосуточно и нарушает режим тишины в поселке, чем доставляет неудобства местным жителям. Кроме того, по словам женщины предприятие не имеет необходимой документации на одну из специализированных установок. Председатель СК России поставил ход проверки по жалобе пермячки на особый контроль в центральном аппарате, а также приказал пермскому руководителю СУ Денису Головкину доложить о ее результатах», — сообщают в информационном центре ведомства. Ранее URA.RU сообщало о том, что жители поселка обратились за помощью к уполномоченному по правам человека в Пермском крае Игорю Сапко. Омбудсмен обещал разобраться в ситуации.