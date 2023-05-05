Сценарист фильмов «Лед» и «Битва за Севастополь» погиб в боях за Бахмут

Сценарист Леонид Корин погиб в боях за Бахмут
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В боях за Бахмут (Артемовск) погиб один из сценаристов фильма «Битва за Севастополь» и «Лед» Леонид Корин. О смерти сообщил его друг Павел Дроздов.
«Российский сценарист Корин погиб во время штурма Бахмута. В ЧВК „Вагнер“ ушел добровольцем. Работал над сценариями к фильмам „Лед“ и „Битва за Севастополь“», — написал Павел Дроздов в социальной сети «Вконтакте». Он отметил, что дата прощания пока не объявлена.
Корин также писал сценарии для сериалов «Последний мент» и «Литейный». Сценарист не раз получал награды за работу в кинематографе.
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