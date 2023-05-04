04 мая 2023

Дом женщины, вставшей с иконой против огня в тюменской Успенке, уцелел. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Последствия пожара в деревне Успенка. Тюменская область
Пожар уничтожил в Успенке Тюменской области несколько домов Фото:

Дом женщины, которая накануне с иконой встала на пути огня в Успенке Тюменской области, остался нетронутым. Об этом сообщает telegram-канал Shot.

«Дом семьи бабушки, вставшей с иконой против пожара в Успенке, уцелел», — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU рассказало о том, что 4 мая в селе Успенка Тюменской области начался сильный пожар. Верховой огонь пришел по кронам деревьев из Свердловской области. Одна из жительниц села встала против огня с иконой.

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Дом женщины, которая накануне с иконой встала на пути огня в Успенке Тюменской области, остался нетронутым. Об этом сообщает telegram-канал Shot. «Дом семьи бабушки, вставшей с иконой против пожара в Успенке, уцелел», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU рассказало о том, что 4 мая в селе Успенка Тюменской области начался сильный пожар. Верховой огонь пришел по кронам деревьев из Свердловской области. Одна из жительниц села встала против огня с иконой.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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