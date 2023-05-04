Пожар уничтожил в Успенке Тюменской области несколько домов
Дом женщины, которая накануне с иконой встала на пути огня в Успенке Тюменской области, остался нетронутым. Об этом сообщает telegram-канал Shot.
«Дом семьи бабушки, вставшей с иконой против пожара в Успенке, уцелел», — говорится в сообщении.
Ранее URA.RU рассказало о том, что 4 мая в селе Успенка Тюменской области начался сильный пожар. Верховой огонь пришел по кронам деревьев из Свердловской области. Одна из жительниц села встала против огня с иконой.
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