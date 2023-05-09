Семья челябинских олигархов банкротит ночной клуб

Представители семьи олигархов Вайнштейнов добиваются банкротства фирмы, содержавшей скандальный ночной клуб в Челябинске. Это следует из материалов судебных дел.
«Принять к производству заявление ИП Вайнштейн Екатерины о признании несостоятельным (банкротом) ООО „Перспектива“. Назначить судебное заседание по рассмотрению заявления кредитора на 1 июня 2023 года», — говорится в определении Арбитражного суда Челябинской области (есть в распоряжении URA.RU).
Как следует из материалов дела, Вайнштейн рассчитывает получить с фирмы почти четыре миллиона рублей в счет долгов по арендной платы за помещение. Скандальную известность компания получила в 2020 году, во времена ковидных запретов — из-за организации запрещенной вечеринки с массовым скоплением людей. В разгар веселья в помещение только что открывшегося ночного клуба Gatsby ворвалась полиция, оформив протокол и вручив повестки организаторам мероприятия, включая депутата Марселя Хазиева.
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