09 мая 2023
08 мая 2023

Семья челябинских олигархов банкротит ночной клуб

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебный процесс о банкротстве начнется в июне Фото:

Представители семьи олигархов Вайнштейнов добиваются банкротства фирмы, содержавшей скандальный ночной клуб в Челябинске. Это следует из материалов судебных дел.

«Принять к производству заявление ИП Вайнштейн Екатерины о признании несостоятельным (банкротом) ООО „Перспектива“. Назначить судебное заседание по рассмотрению заявления кредитора на 1 июня 2023 года», — говорится в определении Арбитражного суда Челябинской области (есть в распоряжении URA.RU).

Как следует из материалов дела, Вайнштейн рассчитывает получить с фирмы почти четыре миллиона рублей в счет долгов по арендной платы за помещение. Скандальную известность компания получила в 2020 году, во времена ковидных запретов — из-за организации запрещенной вечеринки с массовым скоплением людей. В разгар веселья в помещение только что открывшегося ночного клуба Gatsby ворвалась полиция, оформив протокол и вручив повестки организаторам мероприятия, включая депутата Марселя Хазиева.

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Представители семьи олигархов Вайнштейнов добиваются банкротства фирмы, содержавшей скандальный ночной клуб в Челябинске. Это следует из материалов судебных дел. «Принять к производству заявление ИП Вайнштейн Екатерины о признании несостоятельным (банкротом) ООО „Перспектива“. Назначить судебное заседание по рассмотрению заявления кредитора на 1 июня 2023 года», — говорится в определении Арбитражного суда Челябинской области (есть в распоряжении URA.RU). Как следует из материалов дела, Вайнштейн рассчитывает получить с фирмы почти четыре миллиона рублей в счет долгов по арендной платы за помещение. Скандальную известность компания получила в 2020 году, во времена ковидных запретов — из-за организации запрещенной вечеринки с массовым скоплением людей. В разгар веселья в помещение только что открывшегося ночного клуба Gatsby ворвалась полиция, оформив протокол и вручив повестки организаторам мероприятия, включая депутата Марселя Хазиева.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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