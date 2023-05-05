В Курган с ревизией едет глава Росавтодора Новиков

В Курганской области руководителю Федерального дорожного агентства расскажут, как ремонтируют трассы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане ждут приезд главы Росавтодора Романа Новикова, который проверит работу чиновников, отвечающих за ремонт федеральных трасс. Об этом URA.RU рассказали источники, близкие к региональным властям и сфере строительства. В пресс-службе Росавтодора информацию о визите подтвердили.

«Руководителя Росавтодора Новикова ждут в регионе после майских праздников. В частности, его может заинтересовать ремонт участков дороги до Тюмени, которые не могут отремонтировать второй год», — уточнили инсайдеры. Собеседники агентства добавили, что прежний подрядчик — компания из Тулы — обанкротилась. Новая организация, которая выиграла конкурсы на ремонт двух участков трассы, обещает закончить ремонт к концу этого года. Но работы все еще не начаты.

В пресс-службе Росавтодора в ответ на редакционный запрос URA.RU уточнили, что поездка главы ведомства в Курган планируется. «Программа еще разрабатывается. Поэтому подробностей визита пока нет», — уточнили в федеральном агентстве.

В департамент информационной и внутренней политики Курганской области направлен редакционный запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее URA.RU писало, что в мае прошлого года власти Курганской области не могли найти подрядчиков, которые продолжили бы ремонт некоторых участков трассы Курган — Тюмень. Позже стало известно, что за работы возьмется компания «Союз Автодор».