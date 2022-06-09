На трассе Курган — Тюмень начнут масштабный ремонт дороги

09 июня 2022 в 16:33 Размер текста - 17 +

На границе с Тюменью отремонтируют 42 км трассы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганской области на подъезде к Тюмени капитально отремонтируют 42 километра федеральной трассы Р-254 «Иртыш». Подрядчик ООО «Союз Автодор» планируют закончить дорожные работы в конце 2023 года. Об этом сообщает сайт Управления федеральных автомобильных дорог «Южный Урал». «Капитальный ремонт будет выполнен на участках автомобильной дороги федерального значения км 24 — км 49 и км 59 — км 76 трассы Р-254 „Иртыш“. Дорожники разберут существующее покрытие из асфальтобетона, укрепят откосы земляного полотна, расширят и полностью заменят конструкцию дорожной одежды, устроят нижний слой из асфальтобетонной смеси, верхний — щебеночно-мастичного асфальтобетона. Капремонт планируют завершить в ноябре 2023 года», — говорится на сайте. В рамках капремонта дорожники устроят на трассе водоотводные канавы, фильтрующие обочины и водосбросные сооружения. В планах замена и ремонт 16 водопропускных труб. Для повышения уровня безопасности движения установят металлическое ограждение, оптико-волоконные дорожные знаки, светофоры, светодиодные катафоты по типу «кошачий глаз», а также метеодатчики для измерения температуры и состояния дорожного покрытия. Кроме того, на трассе поставят 12 автобусных остановок с автопавильонами и площадку отдыха для водителей. Ранее URA.RU писало то, что в Курганской области на границе с Казахстаном отремонтируют дорогу. На эти цели планируют потратить около 250 миллионов рублей. На недостроенной трассе Курган-Тюмень не могут найти рабочих. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Курганистан» .

В Курганской области на подъезде к Тюмени капитально отремонтируют 42 километра федеральной трассы Р-254 «Иртыш». Подрядчик ООО «Союз Автодор» планируют закончить дорожные работы в конце 2023 года. Об этом сообщает сайт Управления федеральных автомобильных дорог «Южный Урал». «Капитальный ремонт будет выполнен на участках автомобильной дороги федерального значения км 24 — км 49 и км 59 — км 76 трассы Р-254 „Иртыш“. Дорожники разберут существующее покрытие из асфальтобетона, укрепят откосы земляного полотна, расширят и полностью заменят конструкцию дорожной одежды, устроят нижний слой из асфальтобетонной смеси, верхний — щебеночно-мастичного асфальтобетона. Капремонт планируют завершить в ноябре 2023 года», — говорится на сайте. В рамках капремонта дорожники устроят на трассе водоотводные канавы, фильтрующие обочины и водосбросные сооружения. В планах замена и ремонт 16 водопропускных труб. Для повышения уровня безопасности движения установят металлическое ограждение, оптико-волоконные дорожные знаки, светофоры, светодиодные катафоты по типу «кошачий глаз», а также метеодатчики для измерения температуры и состояния дорожного покрытия. Кроме того, на трассе поставят 12 автобусных остановок с автопавильонами и площадку отдыха для водителей. Ранее URA.RU писало то, что в Курганской области на границе с Казахстаном отремонтируют дорогу. На эти цели планируют потратить около 250 миллионов рублей. На недостроенной трассе Курган-Тюмень не могут найти рабочих.