Глава Минобороны России Сергей Шойгу приказал держать на особом контроле вопросы непрерывного и ритмичного снабжения в районах СВО всем необходимым вооружением и военной техникой. Он также проверил состояние военной техники, которую готовятся отправить в зону СВО. Инспекция была проведена во время визита министра в Южный военный округ, сообщает Минобороны РФ.
«Министр обороны РФ Сергей Шойгу в Южном военном округе проинспектировал готовность военной техники и вооружения… к выполнению задач. Своему заместителю Андрею Кузьменкову он велел держать на особом контроле вопросы снабжения российских войск в районах СВО необходимым вооружением и военной техникой», — сообщили в
Кузьменков, ответственный за материально-техническое обеспечение войск, показал Шойгу новые партии танков, боевых бронированных машин, спецтехники и автотранспорта для снабжения российских войск. Также Шойгу побывал на базе хранения и ремонта вооружения и военной техники, выведенной из районов боевых действий. По словам Кузьменкова, количество отремонтированной военной техники в сутки превышает вышедшие из строя в соотношении три к двум. Восстановленная техника безотлагательно направляется в подразделения Вооруженных Сил РФ в районах СВО.
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