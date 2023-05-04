Власти ХМАО перечислили выплаты ветеранам к 9 Мая

Власти ХМАО направили ветеранам Великой Отечественной войны по 20 тысяч рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Власти ХМАО перечислили единовременную выплату к Дню Победы ветеранам, инвалидам-участником Великой Отечественной войны, жителям блокадного Ленинграда, узникам концлагерей. В департаменте социального развития округа журналисту URA.RU сообщили, что деньги направлены более пяти тысячам югорчан.

«Все выплаты осуществлены в срок и в полном объеме. Они направлены более пяти тысячам получателей в Югре», — уточнили в департаменте.

Выплату в размере 20 тысяч рублей получили инвалиды и участники ВОВ, блокадники, узники концлагерей и гетто. По 10 тысяч направили труженикам тыла, инвалидам боевых действий, не вступившим в повторный брак супругам погибших инвалидов и участников ВОВ. По две тысячи рублей было направлено неработающим пенсионерам, которые родились до 31 декабря 1931 года, или потеряли родителей — участников ВОВ, погибших или пропавших без вести в годы войны.

Также по 10 тысяч получили супруги погибших ветеранов специальной военной операции, родители военнослужащих и силовиков, погибших или пропавших без вести в ходе прохождения службы по призыву или по контракту, а также выполнения боевых задач, возложенных на Вооруженные силы РФ.

Ранее URA.RU писало о планах властей ХМАО перечислить эти выплаты к 9 мая. Решение было принято на заседании правительства округа 7 апреля 2023 года.