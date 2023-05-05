Свердловские спасатели пытаются спасти три села от пожара с вертолета

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Пожар в Успенке. Тюмень
Пожары возле Верхней Пышмы тушат 90 человек и 21 единица техники Фото:
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Пожары в Свердловской области

Спасатели тушат три свердловских населенных пункта возле Верхней Пышмы (Свердловская область). Для этого привлекли вертолет Ми-8 МЧС России. Об этом URA.RU сообщили в региональном ГУ МЧС.

«В настоящее время на территории городского округа Верхняя Пышма действуют три очага природного пожара. Силы МЧС России направлены на защиту трех населенных пунктов, находящихся вблизи очагов пожара: село Мостовское, деревня Мостовка и поселок Нагорный», — рассказали в пресс-службе.

В течение дня для тушения пожаров привлекался вертолет Ми-8 МЧС России, который сбросил 60 тонн воды. В ликвидации пожаров и защите населенных пунктов задействованы 90 человек и 21 единица техники, в том числе от МЧС 66 человек и 14 единиц техники.

Ранее стало известно, что в селе Мостовское возле Верхней Пышмы горит лес. В тушении призывают принимать участие жителей поселка Кедровое.

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Спасатели тушат три свердловских населенных пункта возле Верхней Пышмы (Свердловская область). Для этого привлекли вертолет Ми-8 МЧС России. Об этом URA.RU сообщили в региональном ГУ МЧС. «В настоящее время на территории городского округа Верхняя Пышма действуют три очага природного пожара. Силы МЧС России направлены на защиту трех населенных пунктов, находящихся вблизи очагов пожара: село Мостовское, деревня Мостовка и поселок Нагорный», — рассказали в пресс-службе. В течение дня для тушения пожаров привлекался вертолет Ми-8 МЧС России, который сбросил 60 тонн воды. В ликвидации пожаров и защите населенных пунктов задействованы 90 человек и 21 единица техники, в том числе от МЧС 66 человек и 14 единиц техники. Ранее стало известно, что в селе Мостовское возле Верхней Пышмы горит лес. В тушении призывают принимать участие жителей поселка Кедровое.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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