Свердловские спасатели пытаются спасти три села от пожара с вертолета

Спасатели тушат три свердловских населенных пункта возле Верхней Пышмы (Свердловская область). Для этого привлекли вертолет Ми-8 МЧС России. Об этом URA.RU сообщили в региональном ГУ МЧС.
«В настоящее время на территории городского округа Верхняя Пышма действуют три очага природного пожара. Силы МЧС России направлены на защиту трех населенных пунктов, находящихся вблизи очагов пожара: село Мостовское, деревня Мостовка и поселок Нагорный», — рассказали в пресс-службе.
В течение дня для тушения пожаров привлекался вертолет Ми-8 МЧС России, который сбросил 60 тонн воды. В ликвидации пожаров и защите населенных пунктов задействованы 90 человек и 21 единица техники, в том числе от МЧС 66 человек и 14 единиц техники.
Ранее стало известно, что в селе Мостовское возле Верхней Пышмы горит лес. В тушении призывают принимать участие жителей поселка Кедровое.
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