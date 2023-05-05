Под Екатеринбургом люди спасают село от пожара. Видео

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Горящий лес возле горы Волчиха. Свердловская область , лэп, лесной пожар, пожар в лесу, дым от пожара, пожар на волчихе
Местные жители готовы тушить пожар самостоятельно (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Пожары в Свердловской области

В селе Мостовское возле Верхней Пышмы (Свердловская область) горит лес. Видео с пожаром появилось в социальных сетях. В тушении призывают принимать участие жителей поселка Кедровое.

«Уважаемые жители, пожар подошел близко к селу Мостовское, жители просят помощи кедровчан в тушении пожара, добровольцев. Желающие помочь могут подъезжать к администрации села, там их распределять», — говорится в telegram-канале «Злой Екатеринбург».

Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области. Там обещали уточнить информацию по пожару.

Днем 5 мая перекрыли дорогу под Асбестом из-за полыхающего кладбища и леса. Вчера пожары охватили Березовский городской округ и поселок Изумруд.

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В селе Мостовское возле Верхней Пышмы (Свердловская область) горит лес. Видео с пожаром появилось в социальных сетях. В тушении призывают принимать участие жителей поселка Кедровое. «Уважаемые жители, пожар подошел близко к селу Мостовское, жители просят помощи кедровчан в тушении пожара, добровольцев. Желающие помочь могут подъезжать к администрации села, там их распределять», — говорится в telegram-канале «Злой Екатеринбург». Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области. Там обещали уточнить информацию по пожару. Днем 5 мая перекрыли дорогу под Асбестом из-за полыхающего кладбища и леса. Вчера пожары охватили Березовский городской округ и поселок Изумруд.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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