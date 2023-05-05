Суд арестовал режиссера Евгению Беркович на два месяца 05 мая 2023 в 20:43 Размер текста - 17 + Евгения Беркович арестована до 4 июля решением Замоскворецкого суда Москвы Фото: Фото: Михаил Метцель/ТАСС Режиссер Евгения Беркович заключена под стражу до 4 июля по делу об оправдании терроризма из-за спектакля «Финист — Ясный Сокол». Защита Беркович планирует обжаловать решение суда. «Замоскворецкий суд Москвы заключил под стражу до 4 июля театрального режиссера Евгению Беркович по делу об оправдании терроризма, — сообщает ТАСС в своем telegram-канале. Защита режиссера обжалует решение об аресте. «Финист — Ясный Сокол» был поставлен в 2020 году. Он рассказывал о женщинах, которые решили выйти замуж за боевиков «Исламского государства Ирака и Леванта» (ИГИЛ — прежнее название запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство», ИГ). Также в спектакле пропагандировался радикальный феминизм. Несмотря на это, спектакль стал лауреатом премии «Золотая маска». Сама Беркович не признает свою вину, заявила ее адвокат Ксения Карпинская. Об этом сообщает RT. Режиссер Евгения Беркович заключена под стражу до 4 июля по делу об оправдании терроризма из-за спектакля «Финист — Ясный Сокол». Защита Беркович планирует обжаловать решение суда. «Замоскворецкий суд Москвы заключил под стражу до 4 июля театрального режиссера Евгению Беркович по делу об оправдании терроризма, — сообщает ТАСС в своем telegram-канале. Защита режиссера обжалует решение об аресте. «Финист — Ясный Сокол» был поставлен в 2020 году. Он рассказывал о женщинах, которые решили выйти замуж за боевиков «Исламского государства Ирака и Леванта» (ИГИЛ — прежнее название запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство», ИГ). Также в спектакле пропагандировался радикальный феминизм. Несмотря на это, спектакль стал лауреатом премии «Золотая маска». Сама Беркович не признает свою вину, заявила ее адвокат Ксения Карпинская. Об этом сообщает RT. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям