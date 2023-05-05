Байден назвал свое главное преимущество перед другими кандидатами в президенты

Байден счел себя самым опытным кандидатом в президенты в истории США

06 мая 2023 в 05:50 Размер текста - 17 +

Байден считает, что доказал свою эффективность и честность Фото: Official White House / Cameron Smith Президент США Джо Байден заявил, что его преимущество перед остальными кандидатами на пост главы Белого дома заключается в том, что он обладает большим опытом. Согласно его словам, он знает больше, чем большинство людей. «Я знаю больше, чем подавляющее большинство людей, и у меня больше опыта, чем у любого, кто когда-либо выдвигался на данный пост», — заявил Байден в интервью телеканалу MSNBC. Также в качестве своих основных преимуществ он назвал честность и эффективность, которые он «доказал». Выборы президента в США пройдут в 2024 году. Шансы Байдена эксперты ставят в зависимость от развития ситуации на Украине, действий бывшего президента Дональда Трампа, а также экономической ситуации в Соединенных Штатах. Ранее бывший президент США Дональд Трамп заявил, что переизбрание Байдена приведет к Третьей мировой войне.

Президент США Джо Байден заявил, что его преимущество перед остальными кандидатами на пост главы Белого дома заключается в том, что он обладает большим опытом. Согласно его словам, он знает больше, чем большинство людей. «Я знаю больше, чем подавляющее большинство людей, и у меня больше опыта, чем у любого, кто когда-либо выдвигался на данный пост», — заявил Байден в интервью телеканалу MSNBC. Также в качестве своих основных преимуществ он назвал честность и эффективность, которые он «доказал». Выборы президента в США пройдут в 2024 году. Шансы Байдена эксперты ставят в зависимость от развития ситуации на Украине, действий бывшего президента Дональда Трампа, а также экономической ситуации в Соединенных Штатах. Ранее бывший президент США Дональд Трамп заявил, что переизбрание Байдена приведет к Третьей мировой войне.