Профессора оценили шансы Байдена на выборах в президенты США

Профессор Хорн: шанс Байдена победить на выборах зависит от Украины, Трампа и экономики

27 апреля 2023 в 04:14 Размер текста - 17 +

У Байдена будет серьезный кризис, если Киев уступит Москве, считает профессор Фото: Official White House / Adam Schultz Шансы лидера США Джо Байдена на победу в выборах на должность президента в 2024 году зависят от развития ситуации на Украине, действий экс-главы государства Дональда Трампа в ходе выборов и от экономической ситуации в Штатах. Об этом заявил профессор-историк Хьюстонского университета Джеральд Хорн. «У него шансы 50 на 50 быть переизбранным, хотя они возрастут, если Трамп станет его главным конкурентом. Перспективы Байдена, в конечном итоге, будут зависеть от его результатов в экономике и украинском кризисе. Ухудшение или обострение ситуации на Украине может поставить под угрозу его шансы», — передает слова Джеральда Хорна РИА Новости. Финансовый аналитик и историк Мартин Хатчинсон считает, что решающими для Байдена окажутся экономические показатели. По его словам, значительное замедление темпов экономического роста не даст действующему лидеру США переизбраться. Профессор юридического факультета университета George Mason University Фрэнсис Бакли признается, что Байден может набрать баллы на контрасте с Дональдом Трампом. По его мнению, Байден в этой ситуации только выиграет, поскольку его будут воспринимать как относительно умеренного кандидата. Историк и политический обозреватель Дэн Лазар назвал ситуацию вокруг Украины — одним из важный фактором, который может повлиять на исход выборов. По его мнению, у действующего президента США будет серьезный кризис, если Киев сдаст свои позиции и уступит Москве. Ранее Байден объявил о выдвижении своей кандидатуры на выборы президента в ноябре 2024 года. Дональд Трамп заявил, что желание действующего американского лидера баллотироваться на второй срок приведет к Третьей мировой войне. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не беспокоит инициатива Байдена о выдвижении своей кандидатуры на президентские выборы в США. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Шансы лидера США Джо Байдена на победу в выборах на должность президента в 2024 году зависят от развития ситуации на Украине, действий экс-главы государства Дональда Трампа в ходе выборов и от экономической ситуации в Штатах. Об этом заявил профессор-историк Хьюстонского университета Джеральд Хорн. «У него шансы 50 на 50 быть переизбранным, хотя они возрастут, если Трамп станет его главным конкурентом. Перспективы Байдена, в конечном итоге, будут зависеть от его результатов в экономике и украинском кризисе. Ухудшение или обострение ситуации на Украине может поставить под угрозу его шансы», — передает слова Джеральда Хорна РИА Новости. Финансовый аналитик и историк Мартин Хатчинсон считает, что решающими для Байдена окажутся экономические показатели. По его словам, значительное замедление темпов экономического роста не даст действующему лидеру США переизбраться. Профессор юридического факультета университета George Mason University Фрэнсис Бакли признается, что Байден может набрать баллы на контрасте с Дональдом Трампом. По его мнению, Байден в этой ситуации только выиграет, поскольку его будут воспринимать как относительно умеренного кандидата. Историк и политический обозреватель Дэн Лазар назвал ситуацию вокруг Украины — одним из важный фактором, который может повлиять на исход выборов. По его мнению, у действующего президента США будет серьезный кризис, если Киев сдаст свои позиции и уступит Москве. Ранее Байден объявил о выдвижении своей кандидатуры на выборы президента в ноябре 2024 года. Дональд Трамп заявил, что желание действующего американского лидера баллотироваться на второй срок приведет к Третьей мировой войне. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не беспокоит инициатива Байдена о выдвижении своей кандидатуры на президентские выборы в США.