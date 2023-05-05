Business Insider: затягивание контрнаступления Украины приведет к победе РФ

Business Insider: затягивание контрнаступление Украины приведет к победе РФ

06 мая 2023 в 10:06 Размер текста - 17 +

ВСУ рискуют проиграть, если не проведут контрнаступление в ближайшее время, уточнил Марк Канчиан Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина встала в тупик в ходе своего противостояния с Россией. Если Киев не начнет свое контрнаступление в ближайшее время, он рискует проиграть. Об этом сообщает бывший полковник морской пехоты США Марк Канчиан. «Они [ВСУ] сами накормили себя ожиданиями, и нынешний тупик, например, в Бахмуте, на руку России. Если с сегодняшнего дня линия фронта станет новыми границами страны, то Москва — победила», — подчеркнул Марк Канчиан. Его цитирует Business Insider. По словам военного эксперта, для Украины предстоящее контрнаступление является большим, чем просто военной стратегией. Именно поэтому, затягивая с ним, ВСУ рискуют проиграть. Другой военный стратег, бывший генерал-майор австралийской армии Мик Райан не уверен, что украинское контрнаступление будет успешным для Киева. «Досадное поражение» Украины он видит как один из возможных вариантов для ВСУ. Глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов подчеркнул, что российские войска находятся в полной боевой готовности, готовясь отражать украинское наступление. Американский аналитик Брендан Коул усомнился в перспективах контрнаступления, сообщает Nation news. Военно-политический обозреватель из Великобритании Михаил Онуфриенко подчеркивал, что для ВСУ очень рискованно выступать против ВС РФ, передает телеканал 360. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Украина встала в тупик в ходе своего противостояния с Россией. Если Киев не начнет свое контрнаступление в ближайшее время, он рискует проиграть. Об этом сообщает бывший полковник морской пехоты США Марк Канчиан. «Они [ВСУ] сами накормили себя ожиданиями, и нынешний тупик, например, в Бахмуте, на руку России. Если с сегодняшнего дня линия фронта станет новыми границами страны, то Москва — победила», — подчеркнул Марк Канчиан. Его цитирует Business Insider. По словам военного эксперта, для Украины предстоящее контрнаступление является большим, чем просто военной стратегией. Именно поэтому, затягивая с ним, ВСУ рискуют проиграть. Другой военный стратег, бывший генерал-майор австралийской армии Мик Райан не уверен, что украинское контрнаступление будет успешным для Киева. «Досадное поражение» Украины он видит как один из возможных вариантов для ВСУ. Глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов подчеркнул, что российские войска находятся в полной боевой готовности, готовясь отражать украинское наступление. Американский аналитик Брендан Коул усомнился в перспективах контрнаступления, сообщает Nation news. Военно-политический обозреватель из Великобритании Михаил Онуфриенко подчеркивал, что для ВСУ очень рискованно выступать против ВС РФ, передает телеканал 360.