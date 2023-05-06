Рогов заявил о полной боевой готовности армии РФ в Запорожье

Российские войска находятся в полной боевой готовности в Запорожской области. Об этом заявил глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Наши военные находятся в полной боевой готовности», — подчеркнул Владимир Рогов в разговоре с РИА Новости. Он пояснил, что в Запорожской области сформированы несколько линий эшелонированной обороны
Ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий говорил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут начать контрнаступление в ближайшие дни. По его словам, часть жителей области переместят из прифронтовых районов, передает телеканал 360. При этом сотрудники Запорожской АЭС передислоцироваться не будут, пишет
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