Рогов заявил о полной боевой готовности армии РФ в Запорожье

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ВС РФ полностью готовы к контрнаступлению ВСУ в Запорожье, подчеркнул Владимир Рогов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские войска находятся в полной боевой готовности в Запорожской области. Об этом заявил глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Наши военные находятся в полной боевой готовности», — подчеркнул Владимир Рогов в разговоре с РИА Новости. Он пояснил, что в Запорожской области сформированы несколько линий эшелонированной обороны

Ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий говорил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут начать контрнаступление в ближайшие дни. По его словам, часть жителей области переместят из прифронтовых районов, передает телеканал 360. При этом сотрудники Запорожской АЭС передислоцироваться не будут, пишет MK.RU. Рогов заявлял, что Киев добивается подтопления Запорожской области, сообщает Life.

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Российские войска находятся в полной боевой готовности в Запорожской области. Об этом заявил глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. «Наши военные находятся в полной боевой готовности», — подчеркнул Владимир Рогов в разговоре с РИА Новости. Он пояснил, что в Запорожской области сформированы несколько линий эшелонированной обороны Ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий говорил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут начать контрнаступление в ближайшие дни. По его словам, часть жителей области переместят из прифронтовых районов, передает телеканал 360. При этом сотрудники Запорожской АЭС передислоцироваться не будут, пишет MK.RU. Рогов заявлял, что Киев добивается подтопления Запорожской области, сообщает Life.
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