Пермяков приглашают на фестиваль разврата в Екатеринбурге

Жителей Пермского края приглашают посетить ежегодный свинг-фестиваль, который состоится в Екатеринбурге 7 мая. Информация о проведении мероприятия размещена в официальном telegram-канале пермского клуба «Опиум».
«Ежегодный свинг-фестиваль „Майская жара“ пройдет в Екатеринбурге 7 мая. Традиционно на мероприятие приглашаются жители Перми, Тюмени, Кургана, Ханты-Мансийска и других городов», — говорится в посте пермского клуба. Ожидается, что мероприятие посетят от 70 до 90 человек. Как отмечают организаторы, в прошлом году фестиваль посетили сто человек.
Для всех, кто решится посетить мероприятие, организаторы анонсируют эротические перформансы, шоу от мастеров БДСМ, конкурс костюмов-образов, аниматоров и различные иммерсивные затеи. Стоимость для посетителей фестиваля отличается в зависимости от пола. Также приобретая билеты заранее, можно сэкономить на посещении мероприятия.
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