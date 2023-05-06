Пермяков приглашают на фестиваль разврата в Екатеринбурге

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Магазин оригинального женского белья. Тюмень, секс-шоп, бдсм
Всем участникам фестиваля предлагают нарядиться в оригинальные эротические костюмы Фото:

Жителей Пермского края приглашают посетить ежегодный свинг-фестиваль, который состоится в Екатеринбурге 7 мая. Информация о проведении мероприятия размещена в официальном telegram-канале пермского клуба «Опиум».

«Ежегодный свинг-фестиваль „Майская жара“ пройдет в Екатеринбурге 7 мая. Традиционно на мероприятие приглашаются жители Перми, Тюмени, Кургана, Ханты-Мансийска и других городов», — говорится в посте пермского клуба. Ожидается, что мероприятие посетят от 70 до 90 человек. Как отмечают организаторы, в прошлом году фестиваль посетили сто человек.

Для всех, кто решится посетить мероприятие, организаторы анонсируют эротические перформансы, шоу от мастеров БДСМ, конкурс костюмов-образов, аниматоров и различные иммерсивные затеи. Стоимость для посетителей фестиваля отличается в зависимости от пола. Также приобретая билеты заранее, можно сэкономить на посещении мероприятия.

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Жителей Пермского края приглашают посетить ежегодный свинг-фестиваль, который состоится в Екатеринбурге 7 мая. Информация о проведении мероприятия размещена в официальном telegram-канале пермского клуба «Опиум». «Ежегодный свинг-фестиваль „Майская жара“ пройдет в Екатеринбурге 7 мая. Традиционно на мероприятие приглашаются жители Перми, Тюмени, Кургана, Ханты-Мансийска и других городов», — говорится в посте пермского клуба. Ожидается, что мероприятие посетят от 70 до 90 человек. Как отмечают организаторы, в прошлом году фестиваль посетили сто человек. Для всех, кто решится посетить мероприятие, организаторы анонсируют эротические перформансы, шоу от мастеров БДСМ, конкурс костюмов-образов, аниматоров и различные иммерсивные затеи. Стоимость для посетителей фестиваля отличается в зависимости от пола. Также приобретая билеты заранее, можно сэкономить на посещении мероприятия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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