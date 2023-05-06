Следователи выехали на место взрыва машины Прилепина

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Начальник следственного управления СКР по Челябинской области Петр Решетников. Челябинск , следственный комитет
Следователи выехали на место подрыва автомобиля писателя Прилепина Фото:
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В Нижнем Новгороде взорвали машину Захара Прилепина

Следователи и криминалисты Нижегородской области прибыли на место подрыва автомобиля писателя Захара Прилепина. Об этом сообщает СК РФ в своем telegram-канале.

«Следователи и криминалисты СУ СК России по Нижегородской области выехали на место происшествия», — уточняется в telegram-канале комитета. В свою очередь, авторы telegram-канала 112 уточняют, что Прилепин был госпитализирован в ближайшую больницу. Уточняется, что он находился в сознании после подрыва автомобиля.

Ранее в Нижнем Новгороде взорвали машину Захара Прилепина. Писатель ехал к своей семье, в ходе подрыва был убит водитель.

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Следователи и криминалисты Нижегородской области прибыли на место подрыва автомобиля писателя Захара Прилепина. Об этом сообщает СК РФ в своем telegram-канале. «Следователи и криминалисты СУ СК России по Нижегородской области выехали на место происшествия», — уточняется в telegram-канале комитета. В свою очередь, авторы telegram-канала 112 уточняют, что Прилепин был госпитализирован в ближайшую больницу. Уточняется, что он находился в сознании после подрыва автомобиля. Ранее в Нижнем Новгороде взорвали машину Захара Прилепина. Писатель ехал к своей семье, в ходе подрыва был убит водитель.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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