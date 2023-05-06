Следователи выехали на место взрыва машины Прилепина

06 мая 2023 в 14:40 Размер текста - 17 +

Следователи выехали на место подрыва автомобиля писателя Прилепина Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета В Нижнем Новгороде взорвали машину Захара Прилепина Следователи и криминалисты Нижегородской области прибыли на место подрыва автомобиля писателя Захара Прилепина. Об этом сообщает СК РФ в своем telegram-канале. «Следователи и криминалисты СУ СК России по Нижегородской области выехали на место происшествия», — уточняется в telegram-канале комитета. В свою очередь, авторы telegram-канала 112 уточняют, что Прилепин был госпитализирован в ближайшую больницу. Уточняется, что он находился в сознании после подрыва автомобиля. Ранее в Нижнем Новгороде взорвали машину Захара Прилепина. Писатель ехал к своей семье, в ходе подрыва был убит водитель.

Следователи и криминалисты Нижегородской области прибыли на место подрыва автомобиля писателя Захара Прилепина. Об этом сообщает СК РФ в своем telegram-канале. «Следователи и криминалисты СУ СК России по Нижегородской области выехали на место происшествия», — уточняется в telegram-канале комитета. В свою очередь, авторы telegram-канала 112 уточняют, что Прилепин был госпитализирован в ближайшую больницу. Уточняется, что он находился в сознании после подрыва автомобиля. Ранее в Нижнем Новгороде взорвали машину Захара Прилепина. Писатель ехал к своей семье, в ходе подрыва был убит водитель.