Следователи выехали на место взрыва машины Прилепина

Следователи и криминалисты Нижегородской области прибыли на место подрыва автомобиля писателя Захара Прилепина. Об этом сообщает СК РФ в своем telegram-канале.
«Следователи и криминалисты СУ СК России по Нижегородской области выехали на место происшествия», — уточняется в telegram-канале комитета. В свою очередь, авторы telegram-канала 112 уточняют, что Прилепин был госпитализирован в ближайшую больницу. Уточняется, что он находился в сознании после подрыва автомобиля.
Ранее в Нижнем Новгороде взорвали машину Захара Прилепина. Писатель ехал к своей семье, в ходе подрыва был убит водитель.
Следователи и криминалисты Нижегородской области прибыли на место подрыва автомобиля писателя Захара Прилепина. Об этом сообщает СК РФ в своем telegram-канале. «Следователи и криминалисты СУ СК России по Нижегородской области выехали на место происшествия», — уточняется в telegram-канале комитета. В свою очередь, авторы telegram-канала 112 уточняют, что Прилепин был госпитализирован в ближайшую больницу. Уточняется, что он находился в сознании после подрыва автомобиля. Ранее в Нижнем Новгороде взорвали машину Захара Прилепина. Писатель ехал к своей семье, в ходе подрыва был убит водитель.