В Сургуте запретили жарить шашлык на праздники

В Сургуте запретили проводить праздничные пикники с открытым огнем. Об этом URA.RU сообщили в пожарном надзоре города.
«В округе введен особый противопожарный режим, и поэтому разведение открытого огня запрещено. Пожарить шашлык не получится. За разведение огня житель может получить штраф от 10 до 20 тысяч рублей», — сообщили в пожнадзоре.
Следить за пожарной безопасностью будут наряды МЧС. На праздничные дни у сотрудников пожнадзора намечены рейды по дачным кооперативам города.
Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова ввела в округе противопожарный режим. Действовать он начал с 28 апреля. До какого числа он продлится, в правительстве не сообщили.
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