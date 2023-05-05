В Сургуте запретили жарить шашлык на праздники

06 мая 2023 в 15:23 Размер текста - 17 +

За разведение огня грозит штраф до 20 тысяч рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Сургуте запретили проводить праздничные пикники с открытым огнем. Об этом URA.RU сообщили в пожарном надзоре города. «В округе введен особый противопожарный режим, и поэтому разведение открытого огня запрещено. Пожарить шашлык не получится. За разведение огня житель может получить штраф от 10 до 20 тысяч рублей», — сообщили в пожнадзоре. Следить за пожарной безопасностью будут наряды МЧС. На праздничные дни у сотрудников пожнадзора намечены рейды по дачным кооперативам города. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова ввела в округе противопожарный режим. Действовать он начал с 28 апреля. До какого числа он продлится, в правительстве не сообщили.

В Сургуте запретили проводить праздничные пикники с открытым огнем. Об этом URA.RU сообщили в пожарном надзоре города. «В округе введен особый противопожарный режим, и поэтому разведение открытого огня запрещено. Пожарить шашлык не получится. За разведение огня житель может получить штраф от 10 до 20 тысяч рублей», — сообщили в пожнадзоре. Следить за пожарной безопасностью будут наряды МЧС. На праздничные дни у сотрудников пожнадзора намечены рейды по дачным кооперативам города. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова ввела в округе противопожарный режим. Действовать он начал с 28 апреля. До какого числа он продлится, в правительстве не сообщили.