05 мая 2023
04 мая 2023

В Сургуте запретили жарить шашлык на праздники

© Служба новостей «URA.RU»
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Агро 2014. Еда. Челябинск, шашлык, мангал
За разведение огня грозит штраф до 20 тысяч рублей Фото:

В Сургуте запретили проводить праздничные пикники с открытым огнем. Об этом URA.RU сообщили в пожарном надзоре города.

«В округе введен особый противопожарный режим, и поэтому разведение открытого огня запрещено. Пожарить шашлык не получится. За разведение огня житель может получить штраф от 10 до 20 тысяч рублей», — сообщили в пожнадзоре.

Следить за пожарной безопасностью будут наряды МЧС. На праздничные дни у сотрудников пожнадзора намечены рейды по дачным кооперативам города.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова ввела в округе противопожарный режим. Действовать он начал с 28 апреля. До какого числа он продлится, в правительстве не сообщили.

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В Сургуте запретили проводить праздничные пикники с открытым огнем. Об этом URA.RU сообщили в пожарном надзоре города. «В округе введен особый противопожарный режим, и поэтому разведение открытого огня запрещено. Пожарить шашлык не получится. За разведение огня житель может получить штраф от 10 до 20 тысяч рублей», — сообщили в пожнадзоре. Следить за пожарной безопасностью будут наряды МЧС. На праздничные дни у сотрудников пожнадзора намечены рейды по дачным кооперативам города. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова ввела в округе противопожарный режим. Действовать он начал с 28 апреля. До какого числа он продлится, в правительстве не сообщили.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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