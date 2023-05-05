Мэр из ЯНАО посетил урок в родной школе

Мэр Салехарда (ЯНАО) Алексей Титовский побывал на уроке памяти в школе №1. В соцсетях глава сообщил, что это родное для него учебное заведение.
«Сегодня в школе №1 прошел урок памяти, где ребята из поискового отряда зачитали письма выпускников, отправленные домой в годы Великой Отечественной войны, которые так бережно хранятся в музее. С интересом посетил родную школу», — написал Титовский в своем telegram-канале.
Мэр отметил важность изучения «живой» истории. Всего на фронт ушли 111 учеников школы.
Ранее сообщалось, что глава Губкинского пришел на урок к школьникам. Он принял участие в открытом занятии в рамках конкурса «Педагог года».
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