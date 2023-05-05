В связи с сильным задымлением на автодороге Верхняя Пышма — Невьянск (Свердловская область), Госавтоинспекция по Свердловской области ограничила движение автомобилей. Об этом URA.RU сообщили в ведомстве.
«Ограничение движения транспорта с 24 по 46 километр автодороги Верхняя Пышма — Невьянск. Ограничен въезд и выезд в населенные пункты Мостовское и Ольховка», — рассказали в пресс-службе ГИБДД Свердловской области.
Меры направлены на обеспечение безопасности дорожного движения. На местах дежурят инспекторы ДПС, которые информируют граждан о перекрытиях, предупреждают об опасности движения.
Ранее URA.RU сообщало о сильных пожарах в районе свердловских поселков Мостовское, Нагорный и деревне Мостовка. Для тушения пожаров привлекался вертолет Ми-8 МЧС России.
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