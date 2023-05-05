05 мая 2023

ГИБДД Свердловской области ограничила движение транспорта на трассе из-за дыма. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Стелла Курган. Курган, гаишники, дпс, гаи, перекрытие трассы
ДПС работают на всем участке ограничения движения Фото:

В связи с сильным задымлением на автодороге Верхняя Пышма — Невьянск (Свердловская область), Госавтоинспекция по Свердловской области ограничила движение автомобилей. Об этом URA.RU сообщили в ведомстве.

«Ограничение движения транспорта с 24 по 46 километр автодороги Верхняя Пышма — Невьянск. Ограничен въезд и выезд в населенные пункты Мостовское и Ольховка», — рассказали в пресс-службе ГИБДД Свердловской области.

Меры направлены на обеспечение безопасности дорожного движения. На местах дежурят инспекторы ДПС, которые информируют граждан о перекрытиях, предупреждают об опасности движения.

Ранее URA.RU сообщало о сильных пожарах в районе свердловских поселков Мостовское, Нагорный и деревне Мостовка. Для тушения пожаров привлекался вертолет Ми-8 МЧС России.

Ограничение движения по трассе Верхняя Пышма- Невьянск и ограничение въезда и выезда в населенные пункты Мостовское, Ольховка
Ограничение движения по трассе Верхняя Пышма- Невьянск и ограничение въезда и выезда в населенные пункты Мостовское, Ольховка
Фото:

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В связи с сильным задымлением на автодороге Верхняя Пышма — Невьянск (Свердловская область), Госавтоинспекция по Свердловской области ограничила движение автомобилей. Об этом URA.RU сообщили в ведомстве. «Ограничение движения транспорта с 24 по 46 километр автодороги Верхняя Пышма — Невьянск. Ограничен въезд и выезд в населенные пункты Мостовское и Ольховка», — рассказали в пресс-службе ГИБДД Свердловской области. Меры направлены на обеспечение безопасности дорожного движения. На местах дежурят инспекторы ДПС, которые информируют граждан о перекрытиях, предупреждают об опасности движения. Ранее URA.RU сообщало о сильных пожарах в районе свердловских поселков Мостовское, Нагорный и деревне Мостовка. Для тушения пожаров привлекался вертолет Ми-8 МЧС России.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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