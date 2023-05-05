В Свердловской области более тысячи специалистов ведут борьбу с пожарами

Более тысячи специалистов ликвидируют пожары в Свердловской области. Об этом URA.RU сообщили в Министерстве природных ресурсов и экологии Свердловской области.
«Больше тысячи специалистов участвуют в борьбе с пожарами в Свердловской области. Среди них сотрудники авиалесоохраны, МЧС, лесничие и арендаторы. В тушении огня задействовано более 250 единиц спецтехники: бульдозеры, тракторы, пожарные автомобили и малые лесопатрульные комплексы», — рассказали в ведомстве.
Всего, по данным министерства, за прошедшие сутки 5 мая в регионе ликвидировано 16 лесных пожаров на площади почти 550 гектаров. Локализовано девять возгораний.
Министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов напомнил жителям о действующем в регионе противопожарном режиме. «Введенным особым противопожарным режимом запрещено разведение костров, применение открытого огня. Убедительная просьба придерживаться этих запретов, не посещать леса и бережно относиться к природе, соблюдать установленные требования и правила», — сообщил Мамонтов.
Ранее URA.RU сообщало о введении в Свердловской области особого противопожарного режима. С 6 мая туристам запретили посещать природные и лесные парки из-за повышенной пожароопасности. Это связано с сильными пожарами, которые охватили леса в нескольких городских округах области.
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