05 мая 2023

В Свердловской области более тысячи специалистов ведут борьбу с пожарами

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Горит лес. Тюмень, пожарная машина, пожар, огонь, трава горит, лес горит, лесной пожар, пожар в лесу, горит трава
В ликвидации пожаров задействованы более тысячи человек Фото:
новость из сюжета
Пожары в Свердловской области

Более тысячи специалистов ликвидируют пожары в Свердловской области. Об этом URA.RU сообщили в Министерстве природных ресурсов и экологии Свердловской области.

«Больше тысячи специалистов участвуют в борьбе с пожарами в Свердловской области. Среди них сотрудники авиалесоохраны, МЧС, лесничие и арендаторы. В тушении огня задействовано более 250 единиц спецтехники: бульдозеры, тракторы, пожарные автомобили и малые лесопатрульные комплексы», — рассказали в ведомстве.

Всего, по данным министерства, за прошедшие сутки 5 мая в регионе ликвидировано 16 лесных пожаров на площади почти 550 гектаров. Локализовано девять возгораний.

Министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов напомнил жителям о действующем в регионе противопожарном режиме. «Введенным особым противопожарным режимом запрещено разведение костров, применение открытого огня. Убедительная просьба придерживаться этих запретов, не посещать леса и бережно относиться к природе, соблюдать установленные требования и правила», — сообщил Мамонтов.

Ранее URA.RU сообщало о введении в Свердловской области особого противопожарного режима. С 6 мая туристам запретили посещать природные и лесные парки из-за повышенной пожароопасности. Это связано с сильными пожарами, которые охватили леса в нескольких городских округах области.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Более тысячи специалистов ликвидируют пожары в Свердловской области. Об этом URA.RU сообщили в Министерстве природных ресурсов и экологии Свердловской области. «Больше тысячи специалистов участвуют в борьбе с пожарами в Свердловской области. Среди них сотрудники авиалесоохраны, МЧС, лесничие и арендаторы. В тушении огня задействовано более 250 единиц спецтехники: бульдозеры, тракторы, пожарные автомобили и малые лесопатрульные комплексы», — рассказали в ведомстве. Всего, по данным министерства, за прошедшие сутки 5 мая в регионе ликвидировано 16 лесных пожаров на площади почти 550 гектаров. Локализовано девять возгораний. Министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов напомнил жителям о действующем в регионе противопожарном режиме. «Введенным особым противопожарным режимом запрещено разведение костров, применение открытого огня. Убедительная просьба придерживаться этих запретов, не посещать леса и бережно относиться к природе, соблюдать установленные требования и правила», — сообщил Мамонтов. Ранее URA.RU сообщало о введении в Свердловской области особого противопожарного режима. С 6 мая туристам запретили посещать природные и лесные парки из-за повышенной пожароопасности. Это связано с сильными пожарами, которые охватили леса в нескольких городских округах области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...