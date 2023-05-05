В многоэтажном доме Перми загорелся балкон. Фото

06 мая 2023 в 18:30 Размер текста - 17 +

О пожаре в Перми сообщили 6 мая в 17:13 Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU В многоэтажном доме на улице Б. Гагарина в Перми загорелся балкон на 12 этаже. Об этом сообщается в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю. «Сообщение о пожаре на ул. Б. Гагарина поступило в 17:13. Установлено, что происходит горение на балконе 12 этажа», — сообщается в ведомстве. В тушении участвуют 16 человек личного состава и четыре единицы техники. Ранее очевидцы рассказали о пожаре в районе Южной дамбы в Перми. В пресс-службе краевого МЧС сообщили, что происходит горение заброшенных домов и построек. В многоквартирном доме Перми загорелся балкон Фото: Сергей Горланов © URA.RU

В многоэтажном доме на улице Б. Гагарина в Перми загорелся балкон на 12 этаже. Об этом сообщается в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю. «Сообщение о пожаре на ул. Б. Гагарина поступило в 17:13. Установлено, что происходит горение на балконе 12 этажа», — сообщается в ведомстве. В тушении участвуют 16 человек личного состава и четыре единицы техники. Ранее очевидцы рассказали о пожаре в районе Южной дамбы в Перми. В пресс-службе краевого МЧС сообщили, что происходит горение заброшенных домов и построек.