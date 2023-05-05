05 мая 2023

В многоэтажном доме Перми загорелся балкон. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в ТЦ Триада. Пермь, мчс, пожарная машина, пожар, мчс эмблема
О пожаре в Перми сообщили 6 мая в 17:13 Фото:

В многоэтажном доме на улице Б. Гагарина в Перми загорелся балкон на 12 этаже. Об этом сообщается в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.

«Сообщение о пожаре на ул. Б. Гагарина поступило в 17:13. Установлено, что происходит горение на балконе 12 этажа», — сообщается в ведомстве. В тушении участвуют 16 человек личного состава и четыре единицы техники.

Ранее очевидцы рассказали о пожаре в районе Южной дамбы в Перми. В пресс-службе краевого МЧС сообщили, что происходит горение заброшенных домов и построек.

Пожар на 12 этаже в Перми
В многоквартирном доме Перми загорелся балкон
Фото:

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В многоэтажном доме на улице Б. Гагарина в Перми загорелся балкон на 12 этаже. Об этом сообщается в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю. «Сообщение о пожаре на ул. Б. Гагарина поступило в 17:13. Установлено, что происходит горение на балконе 12 этажа», — сообщается в ведомстве. В тушении участвуют 16 человек личного состава и четыре единицы техники. Ранее очевидцы рассказали о пожаре в районе Южной дамбы в Перми. В пресс-службе краевого МЧС сообщили, что происходит горение заброшенных домов и построек.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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