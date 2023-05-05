О пожаре в Перми сообщили 6 мая в 17:13
В многоэтажном доме на улице Б. Гагарина в Перми загорелся балкон на 12 этаже. Об этом сообщается в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.
«Сообщение о пожаре на ул. Б. Гагарина поступило в 17:13. Установлено, что происходит горение на балконе 12 этажа», — сообщается в ведомстве. В тушении участвуют 16 человек личного состава и четыре единицы техники.
Ранее очевидцы рассказали о пожаре в районе Южной дамбы в Перми. В пресс-службе краевого МЧС сообщили, что происходит горение заброшенных домов и построек.
В многоквартирном доме Перми загорелся балкон
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