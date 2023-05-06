Чем известен писатель и политик Захар Прилепин

Прилепин отправился в зону СВО в начале 2023 года Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета В Нижнем Новгороде взорвали машину Захара Прилепина

Машина, в которой ехал писатель, член общественного совета при Министерстве обороны РФ Захар Прилепин, была подорвана днем 6 мая. Писатель выжил. URA.RU приводит основную информацию о личности Прилепина.

Юность и работа в ОМОН

Прилепин родился в 7 июля 1975 года в селе Ильинка в Рязанской области. В начале 1990-х годов он поступил в Нижегородский государственный университет имени Лобачевского на филологический факультет.

Во время обучения он взял академический отпуск и пошел на службу в армию. Во время службы он поступил в школу милиции при Нижегородской академии МВД РФ. Спустя время он начал работать в ОМОН Нижегородской области. На службе он дошел до званий заместитель командира взвода и командира отделения. Прилепин принимал участие в Первой чеченской операции по восстановлению конституционного порядка и контртеррористической операции в 1996 году.

Журналистская и писательская детальность

В 2000 году Прилепин начал работать в газете «Дело». За год он стал ее главным редактором.

Первая книга «Патологии» вышла в 2004 году в журнале «Север». Она рассказывает о человеке, который пытается вписать Кавказскую войну 1817—1864 годов в свое представление о нормальном мире.

С 2007 года по 2015 года он занимал должность главного редактора нижегородской «Новой газеты». В 2016 году газета прекратила публиковать материалы. В 2013 году Прилепин вел программу на телеканале Дождь» (признан Минюстом РФ иноагентом).

Политическая деятельность и конфликт на Украине

С 2015 по 2018 года Прилепин был советником бывшего главы ДНР Александра Захарченко. В этот период он участвовал в боевых действиях на Украине на стороне ДНР. С начала конфликта Прилепин собирал гуманитарную помощь для жителей Донбасса.

В 2020 году писатель основал партию «За правду». В том же году партия работала над подготовкой предложений по изменению Конституции РФ. Спустя год «За правду» объединилась с партией «Справедливая Россия — Патриоты — За правду».

Депутатом Прилепин стал в 2021 году. Однако позже он отказался от мандата. В начале 2023 года публицист подписал контракт с Росгвардией и отправился в зону спецоперации, передает издание «Ридус».

Днем 6 мая машина, в которой ехал Прилепин, была подорвана. Следственный комитет России квалифицировал произошедшее как теракт. Писатель выжил, а его водитель нет.