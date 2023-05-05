Прокуратура Свердловской области проводит проверку в связи с возникновением пожаров на территории Ревдинского и Дегтярского городских округов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
«Сегодня около 10 часов в ГО Ревда на территории Билимбаевского лесничества в лесном массиве недалеко от реки Кислинка произошло возгорание. В связи с возможностью движения огня в сторону города Дегтярска, в целях безопасности предложено эвакуироваться гражданам, находящимся на территории садоводческих домовладений, расположенных в ГО Дегтярск», — рассказали в telegram-канале Свердловской прокуратуры.
Для координации деятельности правоохранительных и надзорных органов выехал прокурор Ревды Григорий Чесноков. Выясняются причины и общая площадь возгорания.
Ранее URA.RU сообщало об увеличении количества пожаров в Свердловской области в 32 раза. Возгорания зафиксированы на территории нескольких городских округов.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.