05 мая 2023

Свердловская прокуратура проводит проверку в связи с пожарами в двух городских округах. Фото

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Судебное заседание по делу экс-главы Кетовского района Носкова Александра. Курган, прокурор, прокуратура, погон, судебное заседание, суд, судебный процесс
На место пожарам прибыл прокурор Ревды Григорий Чесноков Фото:
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Пожары в Свердловской области

Прокуратура Свердловской области проводит проверку в связи с возникновением пожаров на территории Ревдинского и Дегтярского городских округов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Сегодня около 10 часов в ГО Ревда на территории Билимбаевского лесничества в лесном массиве недалеко от реки Кислинка произошло возгорание. В связи с возможностью движения огня в сторону города Дегтярска, в целях безопасности предложено эвакуироваться гражданам, находящимся на территории садоводческих домовладений, расположенных в ГО Дегтярск», — рассказали в telegram-канале Свердловской прокуратуры.

Для координации деятельности правоохранительных и надзорных органов выехал прокурор Ревды Григорий Чесноков. Выясняются причины и общая площадь возгорания.

Ранее URA.RU сообщало об увеличении количества пожаров в Свердловской области в 32 раза. Возгорания зафиксированы на территории нескольких городских округов.

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Прокуратура Свердловской области проводит проверку в связи с возникновением пожаров на территории Ревдинского и Дегтярского городских округов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. «Сегодня около 10 часов в ГО Ревда на территории Билимбаевского лесничества в лесном массиве недалеко от реки Кислинка произошло возгорание. В связи с возможностью движения огня в сторону города Дегтярска, в целях безопасности предложено эвакуироваться гражданам, находящимся на территории садоводческих домовладений, расположенных в ГО Дегтярск», — рассказали в telegram-канале Свердловской прокуратуры. Для координации деятельности правоохранительных и надзорных органов выехал прокурор Ревды Григорий Чесноков. Выясняются причины и общая площадь возгорания. Ранее URA.RU сообщало об увеличении количества пожаров в Свердловской области в 32 раза. Возгорания зафиксированы на территории нескольких городских округов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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