Герой мема «Ломай меня полностью» погиб в ДТП. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
День детей. Курган, дпс, полиция дпс
Шайдабек Эседуллаев не справился с управлением и погиб в аварии Фото:

Во Владимирской области погиб герой интернет-мема «Ломай меня полностью» Шайдабек Эседуллаев во время ДТП. Мужчина не справился с управлением.

«Фольксваген Поло выехал на встречную полосу, а заем вылетел на обочину, где врезался в бетонный блок, столб и деревья, а также повредил газовую трубу. Водитель погиб на месте», — передает телеканал «Царьград». Отмечается, что из-за ДТП без газа остались 13 домов.

Уроженец Дагестана Шайдабек Эседуллаев в 2010 году находился на вечеринке у своих знакомых. Соседям не понравилась громкая музыка и они вызвали полицию. Во время задержания он сказал фразу «Ломай меня полностью», которая вскоре завирусилась в интернете.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Во Владимирской области погиб герой интернет-мема «Ломай меня полностью» Шайдабек Эседуллаев во время ДТП. Мужчина не справился с управлением. «Фольксваген Поло выехал на встречную полосу, а заем вылетел на обочину, где врезался в бетонный блок, столб и деревья, а также повредил газовую трубу. Водитель погиб на месте», — передает телеканал «Царьград». Отмечается, что из-за ДТП без газа остались 13 домов. Уроженец Дагестана Шайдабек Эседуллаев в 2010 году находился на вечеринке у своих знакомых. Соседям не понравилась громкая музыка и они вызвали полицию. Во время задержания он сказал фразу «Ломай меня полностью», которая вскоре завирусилась в интернете.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...