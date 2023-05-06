Во Владимирской области погиб герой интернет-мема «Ломай меня полностью» Шайдабек Эседуллаев во время ДТП. Мужчина не справился с управлением.
«Фольксваген Поло выехал на встречную полосу, а заем вылетел на обочину, где врезался в бетонный блок, столб и деревья, а также повредил газовую трубу. Водитель погиб на месте», — передает телеканал «Царьград». Отмечается, что из-за ДТП без газа остались 13 домов.
Уроженец Дагестана Шайдабек Эседуллаев в 2010 году находился на вечеринке у своих знакомых. Соседям не понравилась громкая музыка и они вызвали полицию. Во время задержания он сказал фразу «Ломай меня полностью», которая вскоре завирусилась в интернете.
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