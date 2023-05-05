«Гриффины» выпустили серию про Челябинск

Герои американского мультсериала приехали в Челябинск Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Действие 19 серии 21 сезона популярного мультсериала «Гриффины» (США) происходит в Челябинске. По замыслу авторов герои сериала Брайан, Стьюи и Мэг отправятся в Челябинск, чтобы найти хакера. Сам эпизод называется «Из России с любовью, часть 1».

Согласно аннотации к сериалу, у говорящего пса Брайана взламывают аккаунт в соцсети. Старшая дочь Гриффинов Мэг выясняет, что хаккер находится в Челябинске. Мэг, Брайан и Стьюи, самый младший ребенок в семье, едут в Россию. В Челябинске они находят хакера, которого зовут Иван. Между Иваном и Мэг начинаются отношения. Девушка решает остаться в Челябинске, Брайан и Стьюи уезжают домой. Позже семья получает открытку от Мэг, в которой она сообщает, что заразилась коровьей чумой.

В серии упоминается одна из достопримечательностей Челябинска, чаеразвесочная фабрика Кузнецова. Это старинное здание, которое находится в центре города на улице Васенко и входит в число объектов культурного наследия народов РФ. Стьюи уверяет, что Челябинск называют «Уральским Чикаго».

«Гриффины» транслируются в США с января 1999 года. 21 сезон американского анимационного телесериала должен завершиться 7 мая 2023 года.

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