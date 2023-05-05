05 мая 2023

«Гриффины» выпустили серию про Челябинск

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Тепло, весна. Челябинск, пешеходы, улица, кировка
Герои американского мультсериала приехали в Челябинск Фото:

Действие 19 серии 21 сезона популярного мультсериала «Гриффины» (США) происходит в Челябинске. По замыслу авторов герои сериала Брайан, Стьюи и Мэг отправятся в Челябинск, чтобы найти хакера. Сам эпизод называется «Из России с любовью, часть 1».

Согласно аннотации к сериалу, у говорящего пса Брайана взламывают аккаунт в соцсети. Старшая дочь Гриффинов Мэг выясняет, что хаккер находится в Челябинске. Мэг, Брайан и Стьюи, самый младший ребенок в семье, едут в Россию. В Челябинске они находят хакера, которого зовут Иван. Между Иваном и Мэг начинаются отношения. Девушка решает остаться в Челябинске, Брайан и Стьюи уезжают домой. Позже семья получает открытку от Мэг, в которой она сообщает, что заразилась коровьей чумой.

В серии упоминается одна из достопримечательностей Челябинска, чаеразвесочная фабрика Кузнецова. Это старинное здание, которое находится в центре города на улице Васенко и входит в число объектов культурного наследия народов РФ. Стьюи уверяет, что Челябинск называют «Уральским Чикаго».

«Гриффины» транслируются в США с января 1999 года. 21 сезон американского анимационного телесериала должен завершиться 7 мая 2023 года.

Ранее сотрудники Челябинского тракторного завода (ЧТЗ) приняли участие в съемках фильма «Черные ножи» — гроза Европы». Фильм снимали в Челябинске. Тракторозаводцы сыграли самих себя, только 80-летней давности.

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Действие 19 серии 21 сезона популярного мультсериала «Гриффины» (США) происходит в Челябинске. По замыслу авторов герои сериала Брайан, Стьюи и Мэг отправятся в Челябинск, чтобы найти хакера. Сам эпизод называется «Из России с любовью, часть 1». Согласно аннотации к сериалу, у говорящего пса Брайана взламывают аккаунт в соцсети. Старшая дочь Гриффинов Мэг выясняет, что хаккер находится в Челябинске. Мэг, Брайан и Стьюи, самый младший ребенок в семье, едут в Россию. В Челябинске они находят хакера, которого зовут Иван. Между Иваном и Мэг начинаются отношения. Девушка решает остаться в Челябинске, Брайан и Стьюи уезжают домой. Позже семья получает открытку от Мэг, в которой она сообщает, что заразилась коровьей чумой. В серии упоминается одна из достопримечательностей Челябинска, чаеразвесочная фабрика Кузнецова. Это старинное здание, которое находится в центре города на улице Васенко и входит в число объектов культурного наследия народов РФ. Стьюи уверяет, что Челябинск называют «Уральским Чикаго». «Гриффины» транслируются в США с января 1999 года. 21 сезон американского анимационного телесериала должен завершиться 7 мая 2023 года. Ранее сотрудники Челябинского тракторного завода (ЧТЗ) приняли участие в съемках фильма «Черные ножи» — гроза Европы». Фильм снимали в Челябинске. Тракторозаводцы сыграли самих себя, только 80-летней давности.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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