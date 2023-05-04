Рабочие ЧТЗ переквалифицировались в киноактеров. Фото

Будущий фильм посвящен подвигу уральских танкистов-добровольцев Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сотрудники Челябинского тракторного завода (ЧТЗ) приняли участие в съемках фильма «Черные ножи» — гроза Европы», которые проходят в Челябинске. Тракторозаводцы сыграли самих себя, только 80-летней давности.

Фильм посвящен Уральскому добровольческому танковому корпусу, который отправился на фронт в 1943 году. В его рядах сражались только добровольцы. Были среди них и рабочие ЧТЗ, которые массово писали заявления о зачислении в армию. При этом конкурс достигал 18 человек на место.

«В Объединенном госархиве Челябинской области хранятся подлинники заявлений тракторозаводцев. Некоторые из них просто невозможно читать без слез. Например, одна 17-летняя девушка очень просит зачислить ее в состав корпуса и трогательно просит при этом, чтобы по возможности она попала служить в один полк с неким Дмитрием С. Наверное, она не хотела расставаться с возлюбленным, даже если ей придется шагнуть под вражеские пули», — рассказывает режиссер фильма Арина Видергольд.

В эпизоде, где челябинцы просят отправить их на войну, решено было позвать на роли тракторозаводцев прошлого нынешних заводчан. В результате начальник литейного производства ЧТЗ Павел Иванов, глава отдела соцразвития ЧТЗ Надежда Дремова, наладчик станков с ЧПУ Женя Шелковников и другие заводчане надели на себя одежду из коллекции 1940-х годов и постарались перевоплотиться в образы своих предшественников.

Формирование корпуса началось 11 марта 1943 года — сейчас эту дату по инициативе губернатора Алексея Текслера предполагается сделать памятным днем. На фронт челябинские танкисты отправились уже 9 мая того же года. Он с честью выдержал все военные испытания, начав свой путь с Курской битвы, дошел до Берлина и Праги. У врага соединение было известно как Schwarzmesser PanzerDivision или «Дивизия Черных ножей» (такие ножи изготовили для его бойцов в Златоусте). В апреле в Челябинске начались съемки фильма о подвигах Уральского добровольческого танкового корпуса. Продюсирует картину известный журналист и медиа-менеджер Роман Грибанов. Премьера ожидается 1 сентября.

Работникам ЧТЗ предстояло вжиться в образы предшественников, которые работали на заводе 80 лет назад Фото: Роман Грибанов

Для фильма нашлись эксклюзивные кадры кинохроники и настоящая боевая техник времен Великой Отечественной войны Фото: Роман Грибанов