Экс-разведчик Риттер высмеял атаку ВСУ на Кремль

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Клипарт. Свердловская область, часы на башне, город москва, кремль
Экс-офицер Риттер высмеял Зеленского за атаку на Кремль Фото:
новость из сюжета
Украина попыталась совершить покушение на Путина

Президент Украины Владимир Зеленский ошибся, считая, что атака дронов на Кремль может помочь Киеву исправить положение в конфликте. Об этом заявил бывший офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.

«Атака беспилотников по Кремлю представляет собой атаку на резиденцию российской власти. Однако никакого результата и военных преимущество это не дало», — сказал Риттер на YouTube-канале U.S. Tour of Duty. Он добавил, что Украина проигрывает в конфликте.

Ранее украинские дроны атаковали Кремль 3 мая. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что эта атака была произведена с целью покушения на российского главу Владимира Путина. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по этому поводу. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Киев решился на атаку Кремля под руководством Запада.

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Президент Украины Владимир Зеленский ошибся, считая, что атака дронов на Кремль может помочь Киеву исправить положение в конфликте. Об этом заявил бывший офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер. «Атака беспилотников по Кремлю представляет собой атаку на резиденцию российской власти. Однако никакого результата и военных преимущество это не дало», — сказал Риттер на YouTube-канале U.S. Tour of Duty. Он добавил, что Украина проигрывает в конфликте. Ранее украинские дроны атаковали Кремль 3 мая. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что эта атака была произведена с целью покушения на российского главу Владимира Путина. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по этому поводу. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Киев решился на атаку Кремля под руководством Запада.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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