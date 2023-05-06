Экс-разведчик Риттер высмеял атаку ВСУ на Кремль

Президент Украины Владимир Зеленский ошибся, считая, что атака дронов на Кремль может помочь Киеву исправить положение в конфликте. Об этом заявил бывший офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.
«Атака беспилотников по Кремлю представляет собой атаку на резиденцию российской власти. Однако никакого результата и военных преимущество это не дало», — сказал Риттер на YouTube-канале
Ранее украинские дроны атаковали Кремль 3 мая. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что эта атака была произведена с целью покушения на российского главу Владимира Путина. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по этому поводу. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Киев решился на атаку Кремля под руководством Запада.
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